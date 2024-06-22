SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Ozan ve Cihan Tamam, Gigot yolda

Yeni sezona güçlü kadroyla girmek isteyen Trabzonspor; Ozan Tufan ve Cihan Çanak için anlaşmaya varırken, Gigot'da da mesafe kat etti. Ozan ile 3+1 yıllık el sıkışıldığı, Hull City'ye ise 2 milyon Euro bonservis ödeneceği aktarıldı. Karadeniz ekibi, 2 ay önce transfer görüşmelerine başladığı 19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak için de Standard Liege'i ikna etti. 2 milyon Euro bonservis, 750 bin Euro garanti bonus ve sonraki satıştan %20 payı Belçika ekibi kabul etti.