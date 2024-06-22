SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Ozan ve Cihan Tamam, Gigot yolda

Yeni sezona güçlü kadroyla girmek isteyen Trabzonspor; Ozan Tufan ve Cihan Çanak için anlaşmaya varırken, Gigot'da da mesafe kat etti. Ozan ile 3+1 yıllık el sıkışıldığı, Hull City'ye ise 2 milyon Euro bonservis ödeneceği aktarıldı. Karadeniz ekibi, 2 ay önce transfer görüşmelerine başladığı 19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak için de Standard Liege'i ikna etti. 2 milyon Euro bonservis, 750 bin Euro garanti bonus ve sonraki satıştan %20 payı Belçika ekibi kabul etti.
MARSİLYA İÇİN İKNA TURLARI
Stoper arayışında ise Trabzonspor, Marsilya'dan Samuel Gigot'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Bordo-Mavililer, kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki savunmacıda pazarlıklarda amacına ulaştı. Trabzon, Marsilya'nın bonservis beklentisini 3 milyon Euro'ya kadar çekerken, oyuncuyla görüşmeler başladı.
LUNDSTRAM VE BARISIC İMZAYA GELİYOR
Bu arada Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı John Lundstram ve Borna Barisic yarın Türkiye'ye geliyor. Fırtına'nın, İskoc ekibi Rangers'tan bedelsiz olarak renklerine bağladığı iki oyuncu da sağlık kontrollerinin ardından kendilerini bordo-mavili yapacak resmi sözleşmeye imza atacak. İngiliz orta saha Lundstram'ın saat 19.25'te, Hırvat sol bek Barisic'in ise 23.40'ta İstanbul'da olması bekleniyor. İki yıldız da pazartesi günü Trabzon'a gelecek.