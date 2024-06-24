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Giriş Tarihi: 24.6.2024

Düğünde milli maç molası

Düğünde milli maç molası
Erzurum'un Oltu ilçesinde hayatlarını birleştiren Nurhan (27) ve Uğur Uysal (27) çifti, A Milli Futbol Takımı'nın heyecanını da birlikte yaşadı. Önceki gün saat 19.00'da başlayan maç nedeniyle düğüne mola veren çift ve davetliler, salona kurulan ekranda A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile oynadığı karşılaşmaya odaklandı. İlk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Milliler, F Grubu'nda oynadıkları ikinci müsabakada Portekiz'e 3-0 yenildi. Bitiş düdüğü ile gelin, damat ve davetliler düğüne kaldığı yerden devam etti.
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Düğünde milli maç molası
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