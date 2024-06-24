Düğünde milli maç molası

Erzurum'un Oltu ilçesinde hayatlarını birleştiren Nurhan (27) ve Uğur Uysal (27) çifti, A Milli Futbol Takımı'nın heyecanını da birlikte yaşadı.İlk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Milliler, F Grubu'nda oynadıkları ikinci müsabakada Portekiz'e 3-0 yenildi. Bitiş düdüğü ile gelin, damat ve davetliler düğüne kaldığı yerden devam etti.