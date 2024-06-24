Gigot’un süresi artık doluyor

Kadrosunu 6 futbolcuyla sağlamlaştıran Trabzonspor, savunmaya da Samuel Gigot'u transfer etmek istiyor. Fransız stoperin kulübü30 yaşındaki deneyimli isme, kendisiyle ilgilenen takımlar arasında bir karar vermesi için tanınan süre tamamlanıyor. Fransız basınında yer alan iddiaya göre; önümüzdeki hafta işe nokta koymak isteyen Trabzonspor'un Gigot'u yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli ile bitireceği belirtildi.Karadeniz ekibi, bu transferi sonuçlandırdıktan sonra forvete odaklanacak. Bir süredir forvet bölgesinde temas halinde olunanveikilisinden birisini kadrosuna katmaya çalışacak.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörleri Egemen Korkmaz ve Mustafa Sarp, sezonun sona ermesiyle birlikte görevlerinden ayrıldı. İki hocanın vedasının ardından bordo-mavililer, iki isimle anlaştı. Önder Karaveli ve Hakan Özgür, Avcı'nın yeni yardımcıları oldu. 50 yaşındaki Karaveli daha önce Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapmıştı, ardından da Adanaspor, 68 Aksaray Bld. ve Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Hakan Özgür ise Başakşehir'de atletik performans antrenörüydü.