Son dakika Beşiktaş haberi: Anthony Martial’de rakipler Fransız!

Beşiktaş, transfer çalışmalarına dört koldan devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sağ kanat için Angel Di Maria'nın menajeriyle görüşmelerini hem ikinci başkan Hüseyin Yücel hem de danışman Brad Friedel üzerinden yürütüyor. Kartal'da sol kanat forvet pozisyonu için de sezon bitmeden gündeme gelen Anthony Martial seçeneği masada duruyor. Tecrübeli oyuncu Manchester United ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkarken Beşiktaş'ın da kendisiyle ilgilendiği belirtildi. Ancak bu transfer için masada güçlü iki takım daha bulunuyor; Marsilya ve Lyon. Siyah-beyazlılar önemli rakiplere rağmen, Martial'in menajeri ile görüşerek taleplerini sordu. Oyuncunun isteklerinin belli olmasının ardından tarafların masaya oturması bekleniyor.



GEDSON'DA SIKINTI VAR



Beşiktaş ile Zenit, Gedson Fernandes transferi için 17 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaştı. Ancak iki taraf henüz imza aşamasına gelemedi. Sebebinin ise yapılacak ödemelerin takvimi ve bonuslar olduğu kaydedildi. Portekizli oyuncu ise kulüplerin el sıkışmasını ve görüşmelerin nihayete ermesini bekliyor. Rus ekibi, Gedson ile 3 milyon Euro'dan 4 sezonluk anlaşma sağlamıştı.