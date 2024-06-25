Fren yapmak yok gazı ayarlayacağız

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen, Real Sociedad ile Espanyol'da Türkiye'yi temsil eden, Hannover, Stuttgart, Hertha Berlin gibi takımlarda ise teknik direktörlük yapan Tayfun Korkut'la Almanya'da A Milli Takım'ı konuştuk.Genç bir takımız. Her türlü alacağımız pozitif skor bizim için tecrübe.Çok yetenekli, genç oyuncularımız var. Ne kazandığımız zaman çok sevinelim ne de yenildiğimiz zaman fazla üzülelim.İlk maç çok heyecanlı geçti. Güzel bir galibiyetti. Portekiz maçı farklıydı. Kadrolara bakarsak arada ciddi fark varTecrübe bazında rakip çok üstündü.Çekya, Portekiz'e göre çok farklı bir tarz. Skora göre oynamak önemli. Ne fazla risk ne fazla geriye çekilme ne de skoru korumak... Futbolda en zor şey beraberliğe oynamaktır. Bizim kültürümüz, saldır saldır.. Bu maçta benim için en önemli oyuncu Hakan Çalhanoğlu olacak.Biz frene basarsak yeniliriz. O nedenle freni kullanmayacağız.Biz freni iyi kullanan bir toplum değiliz.Böyle bir yeteneğe sahip olduğumuz için şanslıyız. Kenan Yıldız için de geçerli bu. Avrupa'nın en büyük kulüplerinin kadrolarındalar. Daha tam gelişimlerini tamamlayamadılar. Bundan sonraki turnuvada oturacaklar tam olarak. Arda'nın ayrı bir sevgisi var. Bizim toplum çok seviyor. Tarzıyla, yapısıyla bütün sorumluluğu ona vermek de yanlış. Çanta taşıyacak ama o çanta da çok ağır olmasın. Ağır olursa bu yaşta olmaz. Kalitesini gösteriyor. Gelecek maçta belki hoca düşünebilir. Tercih hakkı onda, bende değil. Onun için de fazla yorum yapmayayım.Portekiz maçında da kesinlikle hocanın bir oyun planı vardı. Dışarıdan baktığımda geçiş oyununa yöneldik. Top bizde olmayacaktı, hızlı oyuncularla kaleyi bulmaya çalıştı ama olmadı. Her teknik direktörün planı vardır ama karşınızda da rakip var. Güçlü ve tecrübeli bir rakip. Hepsi üst seviye bir rakip. Tabii ki galibiyet ya da etkili oyun bekliyoruz ama futbolda bunlar da var.