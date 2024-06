İrfan Can Kahveci: Gruptan çıkıp, devam edeceğiz

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, A Milli Futbol Takım'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında yarın Çekya ile karşı karşıya geleceği maçın oynanacağı Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sakatlığını atlattığını ve kendisini iyi hissettiğini söyleyen İrfan Can Kahveci, "Üç gündür takımla beraber çalışıyorum. Ondan önce bireysel çalışmalar da gerçekleştirdim. Polonya maçından sonra çok ara vermedim. 90 dakika oynayacak kondisyonda değilim belki ama gruptan çıktıktan sonra o kondisyonu yakalayabilirim. Hocamız ne kadar süre verirse 15-20 ya da daha fazla elimden geleni yaparım, kendimi iyi hissediyorum. Hedefim bu turnuvada da gol atmak. İnşallah süre bulursam bunun için kendimi zorlayacağım. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. İlk iki maçta da oynamak isterdim. İnşallah bu turnuvada da golümü atarım" ifadelerini kullandı.

"BEN TAKIMA GÜVENİYORUM"

Takıma güvendiğini belirten İrfan Can Kahveci, "Biraz büyütüyoruz. İlk maçı kazandık, ikinci maçta Portekiz'e yenildik. Şu an her şey bizim elimizde. Önceki turnuvada ilk maçımızı kaybetmiştik 3-0. Burada ilk maçı kazandık, bir avantaj oldu. Bir puan alsak bile gruptan çıkabiliyoruz. Ben takıma güveniyorum. Gruptan çıkıp, devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İrfan Can Kahveci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim içeride güzel bir ortamımız var. Sakatlandığımda hoca ve doktorla toplantı yaptık ve bu takıma güvendiğimi, burada kalmak istediğimi söyledim. Hoca da sağ olsun bana güvendiğini gösterdi. Aslında sosyal medyada çıkan olaylar bizi güldürüyor. İçeride bir şey yokken kendi kendine değişik şeyler yaşanıyor. Biz de anlam veremiyoruz. İçeride her şey yolunda. Bizi etkilemiyor, daha da hırslandırıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'da oynayan olsun hep beraberiz. İyi arkadaşlıklarımız var. Millî bayrağın altında takımcılık işlerini bırakmamız gerekiyor."

"ÜÇ YILDIR KANAT OYNUYORUM"

Sahadaki pozisyonuyla ilgili gelen soruyu da cevaplayan İrfan Can, "Üç yıldır kanat oynuyorum. Kanada da alıştım ama orta saha oynamayı da seviyorum. Hocalarım ne karar verirse elimden geleni yapmaya çalışırım. Orta sahada iyi performanslarım oldu, kanatta da iyi performans gösterdim. Takımın ihtiyacına göre hocalar ne karar verirse orada elimden geleni yaparım" sözlerini sarf etti.

İrfan Can Kahveci, "Son 16 turunda Fransa mı yoksa Hollanda ile mi eşleşmek istersin?" sorusuna, "İkisi de çok iyi takımlar. Benim tercihim Hollanda olur" yanıtını verdi.