Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Haller mesaisi
Giriş Tarihi: 25.6.2024 13:47

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Haller mesaisi

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Haller mesaisi

Yeni sezonun golcü çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Borussia Dortmund forması giyen Sebastian Haller'e çevirdi.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde hücum hattında büyük bir değişim yaşanacak. Sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'la beraber Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka'yla da yolların ayrılması bekleniyor. Takıma ilk olarak özel bir golcü kazandırmak için yoğun mesai harcayan idarecilerin gözü Sebastien Haller'de.

Beşiktaş, Almanya Bundesliga devi Dortmund'dan Haller'i kadrosuna katmak için yoğun mesai içinde. Fildişi Sahilli golcüyü kiralık olarak renklerine bağlamak için Sarı-Siyahlı kulüple görüşmeler devam ediyor. Ayrıca Beşiktaş yönetiminin imzalanacak kontrata makul bir satın alma opsiyonu da koydurmayı hedefliyor. Borussia Dortmund formasıyla 41 resmi maçta forma giyen Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. (Fanatik)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da Haller mesaisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA