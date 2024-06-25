SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Haller mesaisi

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde hücum hattında büyük bir değişim yaşanacak. Sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'la beraber Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka'yla da yolların ayrılması bekleniyor. Takıma ilk olarak özel bir golcü kazandırmak için yoğun mesai harcayan idarecilerin gözü Sebastien Haller'de.

Beşiktaş, Almanya Bundesliga devi Dortmund'dan Haller'i kadrosuna katmak için yoğun mesai içinde. Fildişi Sahilli golcüyü kiralık olarak renklerine bağlamak için Sarı-Siyahlı kulüple görüşmeler devam ediyor. Ayrıca Beşiktaş yönetiminin imzalanacak kontrata makul bir satın alma opsiyonu da koydurmayı hedefliyor. Borussia Dortmund formasıyla 41 resmi maçta forma giyen Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 12 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. (Fanatik)

