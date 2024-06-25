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Giriş Tarihi: 25.6.2024 15:40

Trabzonspor'dan, Trezeguet'e gelen milli takım davetine ilişkin açıklama:

AA
Trabzonspor’dan, Trezeguet’e gelen milli takım davetine ilişkin açıklama:

Trabzonspor Kulübü, ülkesinin milli takımından davet alan Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılmasına izin verilmediğini bildirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcuları Trezeguet'in, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mısır'ın 23 yaş altı futbol takımında oynaması için davet aldığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Oyuncumuz bu turnuvada yer almak istediğini kulübümüze bildirmiş ancak FIFA'nın uluslararası maç takvimi Olimpiyat U23 oyunlarını içermediğinden ve takımımız davet süresince UEFA kulüp müsabakalarında önemli eleme maçları oynayacağından sporcumuzun 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'na katılmasına izin verilmemiştir."

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Trabzonspor'dan, Trezeguet'e gelen milli takım davetine ilişkin açıklama:
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