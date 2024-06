Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 2025 için 25. şampiyonluk, 5. yıldızı hedefimize koyduk

Galatasaray Divan Kurulu Haziran ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de toplantıya katıldı.Başkan Özbek ilk olarak seçim sonrası ilk divan toplantısı olduğunu hatırlatarak, göreve devam etmelerine layık görüldükleri için herkese teşekkür ettiklerini belirtti. A Milli Futbol Takımı'na bugün oynayacağı Çekya maçı öncesi başarı dileklerinde bulunan Başkan Özbek, "Milli takımımız şu anda Avrupa Şampiyonası'nda mücadelesine devam ediyor. Koşullar ne olursa olsun bizim onlara desteğimizi göstermemiz gerekiyor. Sosyal medyada oluşturulan manipülasyonlarla bu çocukların morallerini bozmanın kime ne yararı var bilmiyorum. Bu akşam takımımızın çok önemli bir maçı var. İnanıyorum ki kardeşlerimiz sahaya çıkıp kazanacak ve bu kirli oyunlara en iyi cevabı sahada verecektir" diye konuştu.Başkan Özbek, üyelerden yetki istediği projelerle ilgili detayları aktardı. Galatasaray Adası'nın ruhsat sürecinin sürdüğünü söyleyen Özbek, "Yetki istediğimiz maddelerin başında Galatasaray Adası geliyor. Bildiğiniz gibi bir önceki dönemde adayı kısmi olarak hizmete açtık. Geçtiğimiz 2 sene boyunca da üyelerimize iyi hizmet verdiğimizi düşünüyorum. Adanın tamamını bitiremedik. Burada yapılması gereken en önemli husus, imar durumu çerçevesinde bir ruhsata bağlamak. Ruhsat sürecimiz devam ediyor. Bütün çalışmaları sahip olduğumuz imar durumu çerçevesinde yapıyoruz. Bundan sonraki dönemde Galatasaray Adası ile ilgili kimsenin bir sataşma imkanı olmaması için her şeyi elimizdeki imkanlarımıza, belgelerimize ve almış olduğumuz yetkilere göre yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Florya'daki arsaya dair de proje detaylarını paylaşan Dursun Özbek, "Florya'da tapusu Galatasaray'a ait olan 21 dönümlük arsa söz konusu. Daha önce yapılmak istenen bir Florya projesinde, bu proje iptal edildi. O dönem rahmetli Mustafa Cengiz başkanımız bu 21 dönümü yeniden Galatasaray'a almak suretiyle yeni bir süreç başladı. Bu süreç Galatasaray'ın lehine gelişti. O dönemden gerek Burak Elmas, Başkan zamanında gerek bizim dönemimizde bize ait olmayan ama kullanımımızda olan 42 dönümlük arsanın satın alınması söz konusu oldu. Çünkü biz Florya'dan futbol yerleşkemizi Kemerburgaz'a taşımak gibi bir hedef koymuştuk. Çünkü artık Florya ne altyapıya ne de A Takım'a hizmet verecek durumda değildi. 42 dönümü Galatasaray Spor Kulübü'ne kazandırdık. Tapusu bizdedir. Florya arazisini sahiplenirken 1 milyar 85 milyon TL'lik bir ödeme yapılmak suretiyle kazanıldı. Bu krediyi oluştururken şahsi kefaletimi istediler ve bunu da verdim. Çünkü ne şekilde ödeyeceğimiz belliydi. 18 aylık bir krediydi ve kısa sürede bu krediyi Mecidiyeköy'de yaptığımız rezidans projesiyle ödedik. Şu anda 63 dönümlük bir arazinin geliştirilmesi söz konusu. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir ihale süreci başlattık, bazı teklifler geldi. İhaleyi yapmadan evvel bazı arkadaşlarımızın talepleri oldu. Bu süreç hala devam ediyor. Herhangi bir firmayla mutabakata varılmış bir durum yok" şeklinde konuştu.Yeni sezonu Kemerburgaz'daki tesislerde açacaklarını da söyleyen Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Yola çıkarken dedik ki acaba biz burayı Galatasaray olarak yaparsak nasıl bir sonuç elde ederiz, en iyi sonucu böyle elde ederiz diye sizlere anlattık. Fakat alternatif çözümleri de sizlere söyledik. Bu konuda da geçen dönem itibariyle genel kuruldan yetkimizi almıştık. Süreç devam ederken yine Galatasaray'ın kendi imkanlarıyla yapmakta olduğu 2 inşaatı var. Biri Mecidiyeköy'deki rezidans biri de Kemerburgaz'daki yerleşke. Bu iki projeyi de Galatasaray kendi imkanlarıyla sürdürüyor. İnşallah 3 Temmuz'da futbol sezonunu yeni tesislerimizde açacağız. Bunun birinci fazı bitmiş durumda. 3 Temmuz'da orada hep beraber yeni sezona merhaba diyeceğiz. Florya'daki arazi 63 dönüm fakat üzerine yapılacak inşaat yaklaşık 130 bin metrekare. Bizim Mecidiyeköy veya Kemerburgaz'da yaptığımız inşaat alanı bunun yüzde 10'u kadar. 'Galatasaray bu işi yapabilir mi yapamaz mı' konusu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Galatasaray'a maksimum faydayı sağlayacak çözümü bulmak istiyoruz. Projenin bir an evvel bitmesi lazım. Projenin üzerindeki 14 milyar TL'lik ipoteğin kalkması lazım ve bu işe başlamak için de en azından 10-15 milyon dolar gibi başlangıç sermayesi gerekiyor. Kemerburgaz 2 etaptan oluşuyor. Kemerburgaz bir ihtiyaçtı. Düşünün ki Florya'daki arazimiz üzerinde hem akademi hem altyapıya hizmet eden 4 bin 500 metrekarelik bir alanımız vardı. Altyapıya gelen çocuklar konteynerlerda soyunup giyinip orada duş alıyorlardı. Sıhhi olan hiçbir tarafı yok. Kemerburgaz'daki yeni tesisimizde bunları en modern şekilde sağlayacağız."Aslantepe Vadisi projesiyle ilgili de gelişmelerden söz eden Özbek, "Aslantepe Vadisi projesinde planladığımız bir kapalı basketbol salonu, yaklaşık 10-15 bin kapasiteye sahip. Hem bazı etkinliklere hizmet edecek hem de basketbolcularımızın burada antrenman ve maç oynamalarına hizmet edecek bir tesis. Salonların yapımı için bir imar planı hazırladık. Bu plan için şu anda sadece ufak bir bölümde işgalci var. Bu işgalcinin tahliyesi için her şey hazır. Zemin etüdünü de kısa sürede bitirip imar planını tamamlamış olacağız. Kemerburgaz'dan başlayarak stada gelene kadar o vadinin Aslantepe Vadisi olarak anılmasını sağlayacak olan çok önemli bir projedir" açıklamasında bulundu.Yeni başkanlık dönemindeki kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine değinen Dursun Özbek, "Bu görev döneminde koyduğumuz net hedefler var. Bunları kısa, orta ve uzun vadeli olarak sıralayabiliriz. Kısa vadeli hedeflerin içinde finansal yapının düzeltilmesi söz konusu. Bahsettiğim ve sizden yetki istediğimiz projeler buna imkan sağlayan projeler. Düşünün ki bugün hala yılda 1 milyar 200 TL - 1 milyar 300 TL çerçevesinde faiz ödemesi yapıyoruz. Biz 2025 için 25. şampiyonluk, 5. yıldızı hedefimize koyduk. Bunun için çok sıkı çalışıyoruz. Fakat kısa vadede Bankalar Birliği'nden çıkmak, ödediğimiz bu faizden kurtulmak bütün bunlardan daha önemli. Orta vadede kastettiğim ise tesisleşme. Eğer Galatasaray altyapısına önem vermek suretiyle, eğer Galatasaray başarı çizgisini daha yukarılara çekmek istiyorsa tesisleşmesini ihmal etmemesi lazım. Aslantepe Vadisi projesinde anlattığım hususlar bizim için elzem ve olmazsa olmaz hususlardır. Uzun vadede ise bütün bunları yaptıktan sonra sürdürülebilir bir sportif başarı kaçınılmazdır. Dolayısıyla biz yol haritamızı bu şekilde yaptık. Dolayısıyla sizlerin desteğiyle bunu da başaracağız" ifadelerini kullandı.Son olarak Galatasaray'daki birlik ve beraberlik ortamının önemine vurgu yapan Başkan Özbek, "Seçim döneminde sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmek için ben ve arkadaşlarım çalışmalarımıza başladık. Kolay bir süreç değil ama başarılı olacağımızdan emin olmanızı istiyorum. Sizden son 2 senede camiamızda ekseriyetle hakim olan birlik, beraberlik ruhundan ve sevgi ikliminden vazgeçmemenizi özellikle rica ediyorum. Rakiplerimizin kıskançlıkla baktığı pozitif enerjiyi başarıyla yaşatırsak bizim önümüzde kimse duramaz. Hatırlarsanız 6 seneden bir şey söylüyorum; Bankalar Birliği'nden çıkalım diyorum. 6 sene sonra rakip kulüplerimiz de aynı şeyi söylemeye başladı. Dolayısıyla Galatasaray'ın buradaki öncülüğü de tartışılmaz. Problemlerimiz olacaktır, projelerimizle ilgili tartışmalarımız olacaktır. Fakat Galatasaray'ın değerlerine yakışır şekilde yine tartışacağız, yine eleştirilerimizi yapacağız, sonunda doğru yolu hep birlikte bulacağız. Burada aslolan Galatasaray'dır. Hepimizin tek hedefi vardır; Galatasaray'a fayda sağlamak" dedi.