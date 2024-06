Levent Mercan, Fenerbahçe’ye transferini anlattı! Mourinho sözleri

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu ilk etap çalışmalarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Levent Mercan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Kampın ilk günleri ve transfer süreciyle ilgili konuşan Mercan, "İlk günler benim için çok iyi geçti. Takım arkadaşlarım beni iyi karşıladı. Herkes hazır şekilde geldi. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Geçen sezon Karagümrük'e nasıl destek olabilirim diye düşündüm. Transferle ilgili çok düşünmedim. Çok zor durumdaydık. Hoca da gitmemi istemedi. Karagümrük'ün kaptanı olarak yalnız bırakmak istemedim. Sonuna kadar yanlarındayım. Fenerbahçe'den teklif gelince sevinçle karşıladım. Hayalim olan kulüptü. Çok şükür transfer gerçekleşti" ifadelerini kullandı.Eski takımında orta sahada oynamasının ardından geçen sezon sol beke dönüşü ile ilgili de konuşan Levent Mercan, "Sol bek ile ilgili çok iyi değerlendirdim. Kendime çok güzel pozisyon buldum. Orta saha olarak da kendi özelliklerimi sol bekte değerlendirdim. Benim için sol bek çok iyi pozisyon. Geldiğim için de çok mutluyum" diye konuştu.Takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili görüşlerini aktaran 23 yaşındaki futbolcu, "Mourinho ile çalışmak herkes için de benim için de iyi fırsat, çünkü dünya çapında hoca. Hocamız her oyuncuya ilgili davranıyor. Bana ilk günden beri güven verdi. Bunu da herkese gösteriyor" açıklamasında bulundu.Genç oyuncu sahada birçok mevkiide oynayabildiğini belirterek şunları söyledi:"Bir oyuncu her zaman kendini geliştirmek istiyor. Hem 6 hem 8 hem 10 numarada bile oynadım. Şu an farklı pozisyonda oynayabilirim. Hem sol bek hem orta sahada beni kullanabilir diye düşünüyorum. İdman yapıyoruz hocalardan bir şeyler öğreniyoruz."Takımın havası ve en iyi anlaştığı isimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Levent Mercan, "Her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman takıma nasıl destek verebilirim onu düşünüyorum. İlk günlerden beri bunu söylemek çok zor, hayırlısı ile göreceğiz. 3-4 gün oldu. Emre Mor ile beraber oynadık. Dzeko'nun Almanya geçmişi var. Almanca konuşuyorum. Mert Hakan var. Herkes beni çok iyi karşıladı. Burada olmaktan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.Levent Mercan, hedefleri ile ilgili ise şöyle konuştu:"Kampın ilk günleri, iyi geçiyor. Herkes hazır geldi idmanları yapıyor. Yoğun geçiyor. Çift idman yapıyoruz. Ben özellikle herkesi tanımak istiyorum. Ben yeni gelen oyuncuyum. Takım arkadaşlarım beni çok destekliyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hayalim ne ise onlar için çalışıyorum. Milli takım forması giymek de hayalim. Onlar için çalışmak ve göstermek istiyorum."Kadroda yer alan Ferdi Kadıoğlu ile Osayi Samuel gibi bek oyuncularla rekabet hakkında sorulan soruya Levent Mercan, "Büyük bir camia. Hoca benim için onunla çalışmak, teknik ekibiden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Her zaman iyi bir şeydir. En iyi hocalar en iyisini verir. Hocanın buraya gelmesi güzel bir duygu" yanıtını verdi.