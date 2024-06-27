EURO 2024’te ilginç tesadüf! Portekiz ile 16 yıl sonra dejavu yaşadık

A Milli Takım, EURO 2024'te son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlılar, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son hafta maçında Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup etti ve son 16'da Avusturya'nın rakibi oldu. A Milli Takım, 2 Temmuz Salı günü Leipzig'de Avusturya ile karşılacak.

16 YIL SONRA HER ŞEY AYNI

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 16 yıl sonra büyük bir tesadüf yaşandı. EURO 2008'de de Portekiz ile aynı grupta yer alan A Milli Futbol Takımı grubunu rakibinin arkasında ikinci sırada tamamlamıştı. EURO 2008'de 6 puan toplayan Portekiz, 5 gol atıp 3 gol yiyerek 6 puanla çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. A Milli Takım ise 5 gol atıp 5 gol yiyerek 6 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselmişti.

EURO 2024'te 16 yıl sonra yine aynı grupta yer alan Portekiz ile Türkiye; EURO 2008'de olduğu gibi aynı sıralamayla gruptan çıkmayı başarırken attıkları ve yedikleri goller bakımından EURO 2008 ile benzer bir görüntü oluşturdu. İki ülke de 6'iar puanla gruptan çıkarken Portekiz birinci A Milli Takım ise ikinci olarak grubunu tamamladı.