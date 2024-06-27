SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva transferinin perde arkası: İstiyorsanız alıp geleyim!

Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Rafa Silva'yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Beşiktaş'ta transferin perde arkasında gizlilik ve ısrar yatıyor. İkinci Başkan Hüseyin Yücel, görüşmeleri belli bir noktaya getirdikten sonra teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve başkan Hasan Arat ile durumu paylaştı. İşte detaylar:

Hollandalı çalıştırıcı Bronkchorst, "Böyle bir imkân varsa kesinlikle kadroda görmek isterim, bize büyük güç ve kalite katar" diyerek onay verdi. Başkan Arat'ın "Oluru var mı?" sözlerinden sonra Yücel'in "İzin verirseniz alıp geleyim" dediği öğrenildi. Başkanın onayı sonrası hızlı bir aksiyonla Portekiz'e gidildi. Lizbon'da yıldız oyuncuyla bir araya gelinirken, Yücel'in yanında Feyyaz Uçar yer aldı. Belli noktaya taşınan görüşmeler, Rafa Silva'ya gösterilen ilgi ve değer ile birlikte ısrara dönüştü. Oyuncu kendisine çok sayıda teklif olmasına karşın takımda biçilen rol, gelecek planlaması ve hedefler doğrultusunda öneriye "Kabul ediyorum" yanıtını verdi.