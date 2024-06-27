SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Rafa Silva transferinin perde arkası: İstiyorsanız alıp geleyim!

Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Rafa Silva'yı kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Beşiktaş'ta transferin perde arkasında gizlilik ve ısrar yatıyor. İkinci Başkan Hüseyin Yücel, görüşmeleri belli bir noktaya getirdikten sonra teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve başkan Hasan Arat ile durumu paylaştı. İşte detaylar:
Hollandalı çalıştırıcı Bronkchorst, "Böyle bir imkân varsa kesinlikle kadroda görmek isterim, bize büyük güç ve kalite katar" diyerek onay verdi. Başkan Arat'ın "Oluru var mı?" sözlerinden sonra Yücel'in "İzin verirseniz alıp geleyim" dediği öğrenildi. Başkanın onayı sonrası hızlı bir aksiyonla Portekiz'e gidildi. Lizbon'da yıldız oyuncuyla bir araya gelinirken, Yücel'in yanında Feyyaz Uçar yer aldı. Belli noktaya taşınan görüşmeler, Rafa Silva'ya gösterilen ilgi ve değer ile birlikte ısrara dönüştü. Oyuncu kendisine çok sayıda teklif olmasına karşın takımda biçilen rol, gelecek planlaması ve hedefler doğrultusunda öneriye "Kabul ediyorum" yanıtını verdi.
FORMALAR HAZIRLANDI HAVALİMANINDA GİYDİRİLDİ
Beşiktaş, yeni sezon forma tanıtımını yıldız bir transferle yapmayı planlıyordu. Silva sonrası kulüp de formaları hızlı bir şekilde hazırladı ve havalimanı çıkışında Portekizli oyuncuya giydirildi. Siyah-beyazlı ekip, 3 yıllık anlaşmayı senelik 4 milyon Euro üzerinden sağladı. Teknik direktör Bronckhorst, 31 yaşındaki futbolcuyu ilk etapta forvet arkasında değerlendirmeyi planlıyor.
ALİ GÜLTİKEN - SAHADAKİ LİDER OLUR!
Transfer dönemleri doğal olarak heyecan dönemleri halini alıyor. Her yeni isim bir barometre haline geliyor. Camiaların nabzını alçaltıp yükseltebiliyor. Rafa Silva, hem Beşiktaş taraftarında hem de futbol camiasında büyük bir heyecan yarattı. Önemli bir oyuncu, sahada yetenekleriyle fark yaratmış önemli bir kariyere sahip. Gelmesi hem Beşiktaş hem de Türkiye Ligi'nin kalitesi açısından önemli. Beşiktaş'a da mutlaka büyük katkılar sağlayacak. Beşiktaş'ta saha içerisinde büyük bir sıçrama yaratacaktır. Bu tür lider oyuncuların varlığı diğer isimler açısından da güven ortamı oluşturur. Beşiktaş'ın bu sezon inşa edeceği yeni oyunu içerisinde en çok öne çıkacak isimlerden biri haline gelecektir. Beşiktaş'ın geçen sezon sahadaki oyun liderlerine ne kadar ihtiyacı olduğunu acı tecrübelerle gördük.