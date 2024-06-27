SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da rota Gigot’tan Vavro’ya döndü

Trabzonspor'da uzun zamandır devam eden transfer çalışmaları kapsamında Samuel Gigot ön plana çıkmıştı. Oyuncunun kulübü Marsilya ile yapılan görüşmelerde birçok konuda anlaşmaya varılmasına rağmen futbolcu gelme konusunda kararsız kaldı.

Hem oyuncu cephesinin yüksek ücret talep etmesi hem de sürenin uzaması nedeniyle alternatif isimlere yönelen Trabzonspor, ilk etapta Danimarka ekiplerinden Kopenhag forması giyen 28 yaşındaki Denis Vavro'yu gündemine aldı.

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve şu an Slovakya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Vavro ile temasa geçildi. Gigot defterini tamamen kapatmayan Frtına'nın, iki transfer için görüşmelerini aynı anda yürüteceği öğrenildi.