Murat Özbostan: 40 bin kişilik stat bu coşkuya yetmez

Tartışmasız Avrupa Şampiyonası'nın en renkli taraftar kitlesine Türkiye sahip… Bu rakamlara da açık ve net bir şekilde yansımış durumda. 130 bin kişi ile ev sahibi Almanya'ya bile fark attık. Almanlar 125 bin ile gerimizde kaldı. Bundan en çok memnun olan ise UEFA... UEFA yönetimi ve başkanı, Türkiye'nin turnuvada olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Türk taraftarların sadece tribünde değil, maç öncesi ve sonrası ortaya koyduğu coşku da alkış alıyor. Yaptığım araştırmaya göre, UEFA'nın organizasyon öncesi en büyük çekincesi Türk taraftarların olay çıkarmasıymış.

UEFA komitesinin şimdiki düşüncesi ise, "İyi ki Türkiye buraya gelmiş." Durum böyleyken, statlara sığmayan bir taraftar kitlemiz varken ne yazık ki turnuvanın en az seyirci kapasiteli stadında Avusturya ile son 16 turunda önemli bir maç oynayacağız. Dortmund'da 62 bin, Hamburg'da 50 bin kişilik stadı dolduran Türkler, kapasitesi 40 bin olan Leipzig Stadı'nda bilet krizi yaşayacak, bu kesin. 100 bin kişilik stat olsa doldururuz. O güce, isteğe, taraftara sahibiz. Taraftarın tribünden tek bir ağızdan verdiği mesaj net: "Burası Türkiye, buradan çıkış yok." Türkiye'den sonra kendinden en çok söz ettiren taraftar kitlesine İskoçya sahip…