Reha Kapsal: Savunma yapmak güç gösterisidir

KISA YOLDAN GOL ATMAK İSTİYORLAR

Doğru analizle Avusturya takımı geçilir. Fransa çok atletik, çok zor gol yer. Hollanda çok iyi takım. Yenildiklerine bakmayın, Avusturya'dan çok daha iyi oynadılar. Rangnick, Bayern Münih istemesine rağmen Avusturya'da kaldı. Bir felsefe oturtmaya çalışan bir teknik adam. Top rakipteyken oyunu kurgulayan bir hoca. En kısa yoldan golü bulmak istiyor. Top rakipteyken topu kazanınca rakibi dağınık yakalıyorsunuz ve çabuk geçişle gol bulmak istiyorsunuz. Savunma yapmak suç değildir, savunma yapmak bir takım için güç gösterisidir.

YETER Kİ DERSİMİZİ İYİ ÇALIŞALIM

Biz doğru konumlanma, birbirine yakın oyuncular, çok çabuk adam eksiltip dikine oyunlar ile o savunma dörtlüsünden pozisyonlar üretiriz. 25. dakikadan sonra ciddi alanlar bıraktı Hollanda'ya, biz de bulabiliriz. Yeter ki dersimize iyi çalışalım. Bir laf vardır, ''Başarı için hazırlık yapmıyorsan başarısızlık için yapıyorsunuzdur". Montella'nın doğru analizlerle Avusturya'ya çalışması gerekir. Evet, zor bir takım, atletik, güçlü, disiplinli ama biz geçeriz, geçilmeyecek bir rakip değil. Bütün maçlarını seyrettim gruptaki.

EN ÇOK FAUL YAPAN TAKIM AVUSTURYA

Montella doğru oyuncu tercihleri, doğru oyun prensipleriyle oynarsa bu rakibi geçebiliriz. Avusturya'yla ilgili çok önemli bir veri de şu ana kadar top kaybettikten sonra topu en kısa sürede kazanan birinci takım Almanya, ikincisi ise Avusturya. Çok iyi karşı pres yapıyorlar. Turnuvada şu ana kadar en çok faul yapan takım da Avusturya.

MAALESEF OYUN KİMLİĞİMİZ YOK

- Üç maç oynadık ve iki galibiyetle gruptan çıktık ama genel kanı, oyunla ilgili eksiklikler olduğu yönünde. Sizin gözünüze çarpan eksiklikler nelerdir?

"Top ayağındayken hücum planı yok, hücum etmesini bilmiyor. Pres anlayışı hiç yok. Çok geniş alanda oynuyoruz. Takım boyu çok uzun. Kompakt bir yapı yok. Hatlar arasında çok büyük kopukluk var. Bu presi ve karşı presi de etkiliyor. Bu kadar geniş alanda oynarsanız karşı pres yapamazsınız. Fiziksel sıkıntı var. Duygular her zaman önemli, coşku önemli, bazen tekniğin de önüne geçer ama her şeyi bununla anlatamazsınız. Takımımızda bir oyun standardı, oyun kimliği, oyun felsefesi yok. Maalesef grup maçlarında bu görülmedi. Skoru alabilirsiniz. Yaptığımız bu. Her maçı kazanma fikri de doğru bir yaklaşım değil."