Reha Kapsal: Savunma yapmak güç gösterisidir

Ay-Yıldızlı ekibin oynadığı üç maçı da yerinde takip eden teknik direktör, A Spor yorumcusu ve Fotomaç yazarı Reha Kapsal ile Türkiye'nin kamp yaptığı tesislerde bir araya geldik. EURO 2024'te salı günü Avusturya ile oynanacak son 16 turu öncesi hem rakibi hem de A Milli Takım'ı değerlendiren Kapsal, sorularımıza şu yanıtları verdi:

- Avusturya maçında kimi şanslı görüyorsunuz?

"Duygularım Türkiye'den yana ama Avusturya oyun olarak bir adım önde. Fransa veya Hollanda gelseydi işimiz daha zordu. Mart ayında bizi 6-1 yendiler. Hollanda maçını seyrettim. Avusturya Milli Takımı 4-2-2-2 oynuyor. Burada amaç, takımın omurgasının daha birlikte oynaması. Hep orta saha ve onun önünde yoğunluk var. Kenar çizgileri çok az kullanmışlar. Bunu neden yapıyorlar; şiddetli pres için. Özellikle karşı presi ön alanda çok yapıyorlar. Burada en önemli parametre, geri prestir.

İÇGÜDÜSEL FUTBOL OYNUYORUZ

Geri pres nedir? Forvet oyuncularının orta alana gelmesi, beraber pres ağı oluşturması. Savunmaya gelince de orta saha oyuncularının bir ağ oluşturması. Merkezi çok iyi kapatıyorlar. Hollanda maçında çok şiddetli presle onları çıkarmadılar 20-25 dakika. Ama sonra ne oldu? Oyun döndü. Özellikle savunma ile orta saha arasında Hollanda oynamaya başladı. Hollanda net pozisyonlara girdi, Avusturya girdiklerini atıp maçı kazandı. Presle beraber geçiş hücumunu hesap ediyorlar. Rangnick'in en büyük özelliği ve hikâyesi budur.

Tuchel, Klopp hep Rangnick'ten esinlendiler. Efsane bir teknik adamdır, eğitmen bir teknik adamdır. Red Bull Salzburg ve Leipzig'de bu farkı yaratmıştır. Biz bu presi kırabiliriz. Rakip gelmeden çok çabuk oynamamız gerekir. Çok ciddi pres yapacaklar bize. Bizim takımda herkes 3-5 defa topa dokunuyor. Topla çok az oynamamız lazım ki biz de geçiş hücumunu hesap edelim. Bunun hesabını yapmamız lazım. Savunmadan hücuma olduğu gibi hücumdan savunmaya geçişleri de çok iyi. Bizim 90 milyon Euro daha fazla değerimiz var. Ama adamlar tam bir kolektif yapıda. Taktiksel disiplin ve dayanıklılık var. Bunları doğru uygulayan bir takım. Bizim disiplinimiz yok. Çok içgüdüsel bir oyun, geçişi planlayamıyoruz. Top rakipteyken de alacağımız pozisyon sıkıntımız var.