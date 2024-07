Vincenzo Montella’dan Avusturya yorumu: Neler yapabileceğimizi biliyoruz

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda yarın TSİ 22.00'de Leipzig Stadyumu'nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesinde statta düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Avusturya'ya karşı birkaç ay önce bir maçımız odu. İyi bir takım, belki de en iyi takım olduklarını düşünüyorum. Çok agresif ve pres yapan bir takım. Geçiş pozisyonları harika olan bir takım. Birkaç gün önce yaptığım bir yorum vardı, 'Bana kulübü anımsatıyorlar' diye. Her anlamıyla bütün bir takım" diye konuştu.



Avrupa Şampiyonası'nda tek İtalyan teknik direktör kalmasının hatırlatılması üzerine Montella, "Keşke 4 İtalyan hoca da buraya kadar devam edebilseydi" dedi.



Kenan Yıldız'ın iyi bir oyuncu olduğunu ifade eden İtalyan teknik direktörü, "Her antrenmanda kendini gelişmeye çabalayan biri. Hızlı, temposu, tekniği, becerisi, bunlar hepsi beğendiğim özellikler. O 90 dakika tamamında tutarlı olma anlamında mesafe kaydedebilir. Birkaç gol atma şansı vardı ama şansı yaver gitmedi" şeklinde konuştu.



"ARDA ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU"



Vincenzo Montella, genç futbolcu Arda Güler hakkında sorulan bir soruya ise, şu cevabı verdi:



"Yeterince iyiyseniz yaşınız da yeterlidir. Yetenekliyseniz 15 yaşında da yetenekli olabilirsiniz. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Bu herkesin görebileceği bir şekilde ortada. Oyun içinde gelişmesi gereken bazı alanlar var. Onun gibi bir futbolcu olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, Bir takım alanlarında kendini geliştirmesi lazım. Bunu da yapacaktır."



"O BAŞKA BİR MAÇ, BU BAŞKA MAÇ"



Geçtiğimiz mart ayında Avusturya'ya hazırlık maçında 6-1 kaybetmelerinin hatırlatılması üzerine Montella, "İlk yarısı o maçın son derece eşitti. Herhangi bir başka bir skorla da bitebilirdi. İlk yarı itibarıyla iki takım da maçı kazanabilirdi. İkinci yarıda psikolojik olarak düşüş yaşadık ve bunu toparlayamadık. Ağır bir mağlubiyet oldu. Bu kadar büyük skor farkıyla oyuncu ve hoca olarak maç kaybettiğimi hatırlamıyorum. O başka bir maç, bu başka maç. Ralf bunu biliyor. Karşı takımın hocası da bundan bahsetti. Umarım bu sefer sonuç farklı olur" ifadelerini kullandı.



"ÜRETKEN BİR TAKIMIZ"



Üretken bir takım olduklarını vurgulayan Vincenzo Montella, "UEFA istatistiklerinde grup aşamasında attığımız 5 golle, bu alanda 3. sıradayız. Toplam atılan şutta 3. sıradayız. Maç başına şut ortalamamız 16.67, kazanılan korner sayısı 21 ve grup aşamasında 3. sıradayız. Ofansif aksiyonda 161 ile 5. Sıradayız. Bütün bu ürettiğimiz aksiyonlara göre biraz daha fazla skorer olabilirdik. Bunu da söyleyebilirim. Topa sahip olduğumuz anlardan memnunuz. Çünkü çok üretken bir takımız. Daha fazlasını da yapabilirdik. Dripling konusunda 5. sırayız. 53 dripling denedik. Buradaki verilere baktığınız zaman üretken bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Oyuna planına bağlı, oyunun gidişatına bağlı olarak farklı çözümler üretebiliriz. Çünkü iki sırtı kaleye dönük forvetimiz var; Bertuğ ve Cenk Tosun. Maçın gidişatına göre seçeneklerimiz var" açıklamasında bulundu.



Maçlarda fazla sarı kart görmelerinin taktiksel bir durum olmadığını söyleyen Montella, "Ben her zaman takımdaki herkesin cezasız olmasını isterim. Yarın kaptanımız olmadan sahaya çıkacağız. Yeri doldurulamayan bir oyuncu. İki sarı karttan sonra tabii cezalı duruma düşüyorsunuz. Nasıl yorumlayacağımdan yüzde 100 olarak emin olamamak birlikte bir miktar bizi rahatsız eden bir durum. Bu boşlukları doldurmaya hazır olan futbolcularımız da var" dedi.



"NELER YAPABİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"



Duyguların işlerine engel olmasına izin vermemeleri gerektiğini aktaran İtalyan teknik direktör, "İlk mesele bence duyguları bizim işimize engel olmasına izin vermemek. Öc alma duygusuna kapılamazsınız. Çünkü doğru düşünmenizi engeller. Avusturya'nın ne tür bir takım olduğunu, bizim ne tür bir takım olduğumuzu biliyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Bizim düşünce şeklimizin bu olması lazım" diye konuştu.



Vincenzo Montella son olarak taraftarlar için ise, "Tabii stadyumun kırmızı-beyaz al bayraklarla dolu olmasını bekliyoruz. Bugüne kadar taraftarımız bizi güzel destekledi. Şartla zorlu olduğunda arkamızda oldular. Yarın taraftarımızla birlikte çok canlı bir ortam bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.