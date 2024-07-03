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Giriş Tarihi: 3.7.2024 20:36

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Waltersdorf kentinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, kampın ikinci gününü çift antrenman ile tamamladı. TSİ 18:30'da teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından gruplara ayrılan futbolcular, dar alanda pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi. Antrenmanın sona ermesinin ardından çalışmayı izlemeye gelen az sayıda taraftar teknik direktör Jose Mourinho ile fotoğraf çekildi. Portekizli teknik adam, antrenman sahasından bisiklet ile konakladıkları otele gitti.

Atletico Madrid'ten bonservisi alınan Çağlar Söyüncü ise takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam etti
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