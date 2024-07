İrfan Can Eğribayat’ın acı günü

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat vefat etti.



Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın değerli babası Ökkeş Eğribayat'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat'a Allah'tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi'ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.



Ökkeş Eğribayat'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.