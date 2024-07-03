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Giriş Tarihi: 4.7.2024 01:13

İrfan Can Eğribayat'ın acı günü

İrfan Can Eğribayat’ın acı günü

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat vefat etti.

Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat'ın babası Ökkeş Eğribayat vefat etti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kalecimiz İrfan Can Eğribayat'ın değerli babası Ökkeş Eğribayat'ın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ökkeş Eğribayat'a Allah'tan rahmet; İrfan Can Eğribayat başta olmak üzere tüm Eğribayat Ailesi'ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Ökkeş Eğribayat'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Adana Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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İrfan Can Eğribayat'ın acı günü
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