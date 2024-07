Okay Yokuşlu: “Hiçbir takım yenilmez değildir”

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek.



Müsabakanın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde başlayacak olan ay-yıldızlılarda başarılı futbolcu Okay Yokuşlu, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"BÜTÜN MİLLETİMİZ GİBİ BİZ DE KUTLAMALAR YAPTIK



Okay, duygusal açıdan yoğun bir geceyi geride bıraktıklarını dile getirerek, "Bütün milletimiz gibi biz de kutlamalar yaptık. Pek uyuduğumuz söylenemez. Yoldan geldik zaten. Çok mutluk verici. Bütün yüzler gülüyor. Milletimizi, taraftarımızı, mutlu görmek bizi gururlandıran bir şey. Her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.



"TARİHİ BİR KURTARIŞTI"



Mert Günok'un Avusturya karşılaşmasının son dakikalarında yaptığı kurtarışta neler hissettiğini sorulması üzerine milli futbolcu, "O an hatırlanması ve anlatması zor bir an. Top elinin üstünden geçti ve döndüğümde rakip futbolcuyu Ferdi'nin üzerinde gördüm. Kafayı vurduktan sonra topun Mert ağabeyin eline değdiğini bile görmedim. Tepkilerden anladım kurtardığını. Müthiş bir kurtarıştı. Çocuklarına, torunlarına bile anlatılır. Maçtan sonra pek şey konuşmadık ama onu gördüğümüzde 'ne kurtarış yaptın' diye takılıyoruz. Bence tarihi bir kurtarıştı" şeklinde konuştu.



"Oyuncuların taktik disipline bağlı kalması bizim faydamıza oldu"

Çekya maçından bir gün sonra antrenmanlarda 3'lü savunma denemelerine başladıklarını belirten Okay Yokuşlu, "Buradaki oyuncuların seviyesi belli. Ne kadar oynamasak da antrenmanda 2-3 gün de çalışsak maçta onu uygulama şansı oluyor. Kaan Ayhan'ın da orada oynaması, onun profilinin buna uygun olması işimizi kolaylaştırdı. Maçta da istediğimiz oldu, o yüzden şanslıyız. Oyuncuların taktik disipline bağlı kalması bizim faydamıza oldu" diye konuştu.



"BU JENERASYONA TARİH YAZMAK DA YAKIŞIR"



Türkiye'nin, yarı final oynama başarısı gösterdiği 2008 Avrupa şampiyonasına da değinen tecrübeli futbolcu, "Biz de hep bu maçlarla büyüdük. Turnuvanın içinde olduğumuz için belki çok anlamıyoruz ama çok güzel bir şey. Ben maçlardan sonra duygulandığımı hatırlamam ama son düdükten sonra bir duygu patlaması oldu. Barış da beni yakalamış. Değişik ve güzel duygular. Yolumuzun devam etme ihtimali de var. Bu jenerasyona tarih yazmak da yakışır. Daha çok turnuvalar görecek bu takım" değerlendirmesinde bulundu.



"İSTİKRARLI PERFORMANSIMI DEVAM ETTİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"



Okay, milli takıma çağrılmadığı 2, 2.5 yıllık süreçte kendisini sürekli hazır tuttuğunu söyleyerek, "Bu süre zarfında yapacağım tek şey kendi futboluma odaklanmaktı. Ben de bunu yaptım. 2 sene West Bromwich Albion ile yaklaşık 80 maça çıktım. İstikrarlı performansımı devam ettirdiğimi düşünüyorum. Bu süreçte mili takıma dönmek istedim hep. Böyle bir turnuvada ülkemi temsil etmek benim için daha da önem kazanıyor. Gelmediğim dönemlerde kendi içimde bunu hak ettiğimi ve buraya verebilecek şeylerim olduğunu biliyordum. Geldiğim için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. Süre aldığım zaman bunu tekrar gösterip kendi haklılığımı başkalarının da görmesini istiyorum" açıklamasını yaptı.



"HAYALLERİMİZ VAR AMA AYAKLARIMIZIN DA YERE SAĞLAM BASMASI LAZIM"



Şampiyonada yarı final ya da final görme hayalleri kurduklarından bahseden 30 yaşındaki oyuncu, "Grup aşamasındayken hepimiz ilk hedefimiz gruptan çıkmak diyorduk. Bunu gerçekleştirdik. Son 8 takımın arasındayız. Diğer takımlar da Avrupa'nın elit takımları. Bu saatten sonra her şey olabilir. Hiçbir takım yenilmez değildir. Bize göre zor bir maç olacak ama ne kadar zor olursa o kadar coşkulu kutlayacağız. Hayallerimiz var ama ayaklarımızın da yere sağlam basması lazım" dedi.



"KALECİSİNDEN EN UCUNA SAĞLAM DURMAK ÇOK ÖNEMLİYDİ"



Okay Yokuşlu, Avusturya'ya karşı özellikle ikinci yarı skorun götürdüğü yönde savunma yaptıklarını aktardı. Okay, "Bu maça savunma yapalım diye çıkmadık. Ama ikinci yarı maç olması gerektiği gibi oldu. Erken golle öne geçtik, 2-0'ı bulduk. Aynı durumda biz de olsaydık onları geriye yaslardık. Orada biraz geriye çekilmek ve skoru korumak için savunma yapıyorsunuz. Takım olarak kalecisinden en ucuna sağlam durmak çok önemliydi. Bunu gösterdik" cümlelerine yer verdi.