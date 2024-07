Orkun Kökçü: “İnşallah finale kadar çıkabiliriz”

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile mücadele edecek.



Maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde başlayacak olan kırmızı-beyazlılarda başarılı orta saha Orkun Kökçü, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"DURUMUM İYİ"



Orkun, Avusturya maçında yaşadığı sakatlığın ardından durumunun nasıl olduğuyla ilgili gelen bir soruya, "Arka adalemde bir sıkıntı vardı ama ciddi bir şey değil. Daha çok kramp diyebiliriz, durumum iyi. Cezalıyım ama takım arkadaşlarıma yardım edeceğim ve bu turu da geçeceğiz" cevabını verdi.



Orkun Kökçü, dün gece çok fazla uyuyamadığını ve mücadelenin ardından Ferdi Kadıoğlu ile değerlendirmeler yaptıklarını sözlerine ekledi.



"DÜN BENİM İÇİN DE GÜZEL BİR MAÇ OLDU"



Hakan Çalhanoğlu'nun kendisi hakkında söylediği övgü dolu sözlerin hatırlatılması üzerine 23 yaşındaki futbolcu, "Hakan ağabeyin açıklamalarını gördüm. Maçtan sonra da bana iyi bir maç çıkardığımı söyleyip, tebrik etti. Milli takımla kulüp arasında çok değişiklik var. Kulüpte her gün antrenmanlara çıktığında alışabiliyorsun, daha az baskı oluyor. Milli takımda zor oluyor ama elimizden gelenin en iyisini yapamaya çalışıyoruz. Dün benim için de güzel bir maç oldu. İyi bir performans sergilediğimi söyleyebilirim. Umarım böyle devam ederim" şeklinde konuştu.



"2008'DE AĞABEYİMLE HAYAL KURARDIK"



Türkiye'nin, yarı final oynama başarısı gösterdiği 2008 Avrupa şampiyonasındaki milli maçları hatırladığını dile getiren başarılı oyuncu, "2008'de 7 yaşındaydım ama maçları hatırlıyorum. O dönem ağabeyimle hayalini kurardık; 'Avrupa şampiyonasına katılıp, yarı finale kalsak nasıl bir duygu olur' diye. Maçtan sonra da Hollanda'da Türk Mili Takımı yendikten sonra herkes toplanır ve kutlama olur. Biz de oraya giderdik. 2008'i çok iyi hatırlıyorum. Sosyal medyada da aynı görüntüleri görüyorum" cümlelerine yer verdi.



"AVUSTURYA'YA KARŞI ERKEN GOL YEMİŞTİK, RÖVANŞI ALMAK İSTİYORDUK"



Ay-yıldızlı oyuncu, Avusturya'ya karşı erken gol bulmanın kendilerine avantaj sağladığını aktardı. Orkun, "Başlangıçta maç öncesi de Mert Müldür ile bu konu hakkında konuşmuştuk. Avusturya'ya karşı erken gol yemiştik, rövanşı almak istiyorduk. İlk dakika gol oldu, bu bize motivasyon ve güç verdi. İlk dakikada 1-0 olunca daha da özgüven geliyor, daha rahat futbol oynuyorsun. İkinci yarıda da erken golle 2-0 oldu. 2-1'den sonra heyecanlandık biraz ama defansımız da iyi performans sergiledi. Her şey güzle oldu bizim için" dedi.



"İKİNCİ OLMAMIZ ŞANS DİYEBİLİRİZ"



Orkun Kökçü, turnuva ağacının diğer tarafında favori ülkelerin olduğuna dikkat çekti. Kökçü, "Bizim için bir şans bu, bunun farkındayız. Hollanda, İngiltere, İsviçre onlar da güçlü. Ama diğer taraf daha güçlü gibi. İkinci olmamız şans diyebiliriz ama turnuvayı kazanmak isteyince her rakibi yenmek gerekiyor. Biz kim gelirse yenmeye çalışacağız" diye konuştu.

Hollanda'da doğup, büyüdüğü için Hollanda karşılaşmasının kendisi için özel olacağını da aktaran 23 yaşındaki futbolcu, "Ben orada büyüdüm. Takım arkadaşlarım biliyor ki o maça olamayacağım ama onlara güveniyorum. Turu atlamaları için onlara destek vereceğim" açıklamasını yaptı.



"BU MAÇTA OYNAMAK İSTERDİM"



Orkun, sarı kart cezası sebebiyle Hollanda maçında oynayamayacağı için üzgün olduğundan bahsetti. Kırmızı-beyazlı futbolcu, "Bu maç oynamak isterdim çünkü Amsterdam'da kaybettiğimiz maçta oynamıştım ve o hissi asla unutmayacağım. Ne yazık ki oynamıyorum. Benim için hayal kırklığı diyebilirim ama takım arkadaşlarıma güveniyorum. İnşallah bu maçı da yeneceğiz. Avusturya maçı gibi Hollanda'ya karşı da rövanşı alacağımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Milli futbolcu, final hayalleri kurduğunu da vurguladı. Orkun Kökçü, "Bir hayaliniz varsa ona odaklanmalısınız. Ferdi ile de bu konu hakkında konuştuk. Programa da baktık hangi ülkelerle eşleşebiliriz diye. Biz daha kolay tarafta olduğumuz için hayal kurmak daha kolay oluyor. İnşallah finale kadar çıkabiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.