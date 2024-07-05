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Giriş Tarihi: 5.7.2024 11:59

Ferdi Kadıoğlu'nun annesi açıkladı! "Hakaretlere maruz kalıyoruz"

Ferdi Kadıoğlu’nun annesi açıkladı! Hakaretlere maruz kalıyoruz

EURO 2024'te çeyrek finale kalan A Milli Takımımız, yarın zorlu rakibi Hollanda ile karşılaşacak. Maç öncesi Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Diane, Hollanda basınına konuştu. Ferdi'nin annesi, oğlununun Türkiye Milli Takımı'nı seçtiği için hakaretlere maruz kaldıklarını ifade etti.

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, yarın çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak. Zorlu maç saat 22:00'de başlayacak.

HOLLANDALILAR FERDİ KADIOĞLU'NA SALDIRIYOR

Avusturya maçında gösterdiği performansla maçın en dikkat çeken oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınında manşetlere çıkmış durumda. Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Diane, Hollanda'dan De Gelderlander'e verdiği röportajda çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını dile getirdi.

"FERDİ, TÜRKİYE FORMASI GİYDİĞİ İÇİN HAİN İLAN EDİLDİ"

Anne Diane, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için 'hain' olarak adlandırılıyor. Bu bizi incitiyor. Tüm bu insanlar işin iç yüzünü bilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi'ye inandığını gösterdi." dedi.

"TÜRKİYE, FERDİ'Yİ BAĞRINA BASTI"

Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu ise, "Geçenlerde Fenerbahçe stadyumunda onun adını tüm tribünler haykırdığında tüylerim diken diken oldu. Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında attığı gol beni çok gururlandırdı. Türkiye, Ferdi'yi bağrına bastı. Biz ona her zaman inandık. Ferdi, zihinsel olarak çok güçlü bir çocuk." açıklamasını yaptı.

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Ferdi Kadıoğlu'nun annesi açıkladı! "Hakaretlere maruz kalıyoruz"
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