Ferdi Kadıoğlu'nun annesi açıkladı! "Hakaretlere maruz kalıyoruz"

HOLLANDALILAR FERDİ KADIOĞLU'NA SALDIRIYOR

Avusturya maçında gösterdiği performansla maçın en dikkat çeken oyuncusu olan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda basınında manşetlere çıkmış durumda. Ferdi Kadıoğlu'nun annesi Diane, Hollanda'dan De Gelderlander'e verdiği röportajda çirkin hakaretlere maruz kaldıklarını dile getirdi.

"FERDİ, TÜRKİYE FORMASI GİYDİĞİ İÇİN HAİN İLAN EDİLDİ"



Anne Diane, "Ferdi, Türkiye forması giydiği için 'hain' olarak adlandırılıyor. Bu bizi incitiyor. Tüm bu insanlar işin iç yüzünü bilmiyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi'ye inandığını gösterdi." dedi.



"TÜRKİYE, FERDİ'Yİ BAĞRINA BASTI"



Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu ise, "Geçenlerde Fenerbahçe stadyumunda onun adını tüm tribünler haykırdığında tüylerim diken diken oldu. Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında attığı gol beni çok gururlandırdı. Türkiye, Ferdi'yi bağrına bastı. Biz ona her zaman inandık. Ferdi, zihinsel olarak çok güçlü bir çocuk." açıklamasını yaptı.