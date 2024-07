Bekle bizi Amerika!

Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, çeyrek finalde Hollanda'ya elendiğimiz maçın ardından turnuvaya ve geleceğe dair SABAH SPOR'un sorularını yanıtladı. Kaptan net mesaj vererek, rotayıİşte 30 yaşındaki oyuncunun sözleri… "Hayal etmek her zaman güzel ve olumludur. Hayal edin! Bu takım, her şeyin en iyisini hak ediyor. Gerekeni de yapacak bundan eminim çünkü bu potansiyel var. Açıkça söylemek gerekirse diğer ülkelerin hiçbiri buralara kadar çıkacağımızı beklemedi.2-1'den sonra son dakikalara kadar yine denedik ama değerlendiremedik, maalesef olmadı. Çok iyi karaktere sahip, çok yetenekli ve her şeyini ortaya koyan takımız. Önümüzdeki turnuvalar daha iyi geçecek, ben bu oyuncu grubunu 2026 Dünya Kupası'nda görüyorum, kesinlikle orada olmayı başaracağız buna eminim.""Genç takım olmanın sıkıntısını hiç yaşamadık. Bazı genç oyuncularımızın ilk turnuvası oldu, ellerinden geleni yapıp buraya kadar taşıdılar. 3. kez Avrupa Şampiyonası'na katıldım, bu turnuva benim için en iyisi oldu. Onlarla beraber olduk, emek verdik. Buraya kadar birlikte getirdiysek gerisini siz düşünün! Artık önümüze bakacağız, sonraki turnuvalara hazırlanacağız ve Dünya Kupası'nda da başarı yakalayacağız.""Ailemizden, çocuklarımızdan uzak bir ay kamp geçirdik… Bizim için çok iyi ve güzel geçti. Hiçbir zaman takım içerisinde bir saygısızlık olmadı. Her zaman pozitif, olumlu olduk ve inanarak çalıştık. Bunları da sahada gösterip yansıttık.Eminim ki önümüzdeki turnuvalar bizim için daha iyi geçecek. Bu genç takımla buralara gelmek kolay değildi. Herkes elinden gelenin en iyisini vermek için mücadele etti."16 Haziran 2010'da Türk Milli Takımı formasını U16 ile ilk kez giyen Hakan Çalhanoğlu, tüm yaş kategorilerinde sahaya çıktıktan sonra 6 Eylül 2013'te Fatih Terim döneminde ilk kez A takım seviyesine yükseldi. Sonrasında 90 kez sahaya çıkan yıldız oyuncu 19 gol buldu.