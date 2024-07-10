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Giriş Tarihi: 10.7.2024 11:31

SON DAKİKA HABERİ: Mario Balotelli, Corinthians'a

SON DAKİKA HABERİ: Mario Balotelli, Corinthians’a

Adana Demirspor'a veda eden Mario Balotelli için sürpriz bir transfer haberi geçildi. Balotelli söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda kariyerinde bir ilki yaşayacak.

İkinci Adana Demirspor serüvenini noktalayan Mario Balotelli, kariyerinde yeni bir sayfa açabilir. Brezilya basınından UOL'un haberine göre Corinthians, Mario Balotelli'nin menajeriyle görüşmeler yürütüyor. Haberde Brezilya temsilcisinin temasları ilerletmek için yol haritasının ana hatlarını çizdiği vurgulandı.

Yine haberde Flamengo'nun da yakın geçmişte İtalyan forvet için girişimlerde bulunduğu hatırlatıldı. Mario Balotelli'nin imza parası ve komisyonların yanı sıra aylık 1.5 milyon Brezilya Reali'nin (260 bin euro) üzerinde bir aylık maaş talep ettiği aktarıldı. Bu da yıllık en az 3.12 milyon euroya denk geliyor. Corinthians'ın transferi noktalaması halinde İtalyan golcü kariyerinde ilk defa Brezilya'da top koşturacak.

Öte yandan UOL'da köşe yazarlığı yapan Renato Maurício Prado, Balotelli'yle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Prado, İtalyan forveti yaşına vurgu yaptı ve "Bu çok saçma! Balotelli'yi getirmektense kimseyi getirmemek daha iyi. Balotelli'nin maaşının ne kadar olacağını bir düşünün. Bu sezon onun 2-3 maçını izledim. Yıllar önceki Balotelli olmaktan çok uzak. Yaşlandı ve artık aynı ritme, hıza sahip değil. Böyle çılgın bir hamle yapacaksan Gabigol'ün peşinden git. Maliyeti benzer olacaktır" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA HABERİ: Mario Balotelli, Corinthians'a
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