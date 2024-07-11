Alexander Djiku: "Şampiyonluk için her şeyimizi ortaya koyacağız"

"FENERBAHÇE ADINA BÜYÜK BİR PERFORMANS ORTAYA KOYMAK İSTİYORUM"

Geçen sezonki performansını devam ettirmek istediğini ifade eden Djiku, "Kendimle alakalı olarak ben geçen sene nasıl bir oyuncu olduğumu göstermek istedim. Fransa'dan geldiğimde pek fazla insan tanımıyor, bilmiyordu beni ama ben kendimi ve kalitemi biliyordum. Hızlı bir şekilde adapte olduğumu düşünüyorum. Burada önemli olan tabii ki geçen sene gösterdiğim performanstan sonra bu yıl aynı kalite ve aynı performansla devam ettirebilmek, Fenerbahçe adına büyük bir performans ve oyun ortaya koymak istiyorum. Bunu da oynayacağımız maçlardan göstermek istiyorum" diye konuştu.





"EN ÖNEMLİ ŞEY BİRLİK VE BERABERLİKTİR"

Takımla ilgili de konuşan 29 yaşındaki oyuncu, "Takım içerisinde ruhuyla, büyük bir azimle oynayan çok sayıda oyuncu var. Zaten bir takımda bana göre en önemli şey birlik ve beraberliktir. Birlikte oynamak, birbirinin açığını kapatabilmek bunlar çok önemli noktalar. Bunun da bizde var olduğunu düşünüyorum. Geçen sene olduğu gibi bu sezon da ruhumuzu daha ileriye taşıyarak göstermemiz gerekiyor. Hiç şüphe yok ki hocamız da vereceği tavsiye, talimat ve tecrübeleriyle bizlere fazlasıyla yardımcı olacaktır. Tüm bu saydığım unsurlarla beraber güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.



"ORTAK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUPLARA KALMAK"

UEFA Şampiyon Ligi'nde gruplara kalmak istediklerinin altını çizen Djiku, "Herkesin ortak hedefi Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak. Çünkü oynayacağımız üç tur var ve ilkini Lugano'ya karşı oynayacağız. O maça kadar hazır olacağımızı düşünüyorum ve böylelikle sezona galibiyetle başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.