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Giriş Tarihi: 13.7.2024 11:47

Sivasspor Kulübü adına izinsiz para toplayan 2 kişi tutuklandı

AA
Sivasspor Kulübü adına izinsiz para toplayan 2 kişi tutuklandı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor Kulübünün kurumsal kimliğini kullanarak kentte para topladıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il merkezinde Sivasspor'un kurumsal kimliği kullanılarak yardım parası toplandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yardım topladıkları belirlenen M.G. ve G.G'yi takibe alan ekipler, şüphelilerin konakladıkları otel odası ve araçlarında yaptığı aramada, suç unsuru olabileceği değerlendirilen para ve materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı. Açıklamada ayrıca, "Bu ve benzer olaylarda vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için iş yerlerine gelerek yardım talep eden kişilerin izin belgelerinin olup olmadıklarını kontrol etmelerini tavsiye ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden olaylarla ilgili mücadeleye, halkımızdan aldığımız güç, mülki ve adli makamların talimatı, polisimizin azim ve kararlılığıyla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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Sivasspor Kulübü adına izinsiz para toplayan 2 kişi tutuklandı
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