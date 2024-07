Ciro Immobile: Burada yeni bir maceraya başlıyorum

Beşiktaş'ta 2 yıllık sözleşme imzalayan ve dün akşam takımın Slovenya kampına katılan İtalyan golcü Ciro Immobile ve futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın kendisini çok istediğini ve kendisini çok önemli hissetiğini dile getiren Ciro Immobile, "Sayın ikinci başkana ve tüm yönetime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ben çok mutluyum. Kariyerimde yeni bir sayfa açıyorum. Ailemle birlikte hem kendi adıma hem de ailemle 8 senelik Lazio kariyerim sonrasında yeni bir sayfa açmak için buradayım. Beşiktaş'ın teklifinden sonra tüm hayatımı değiştirecek bu kararı aldım. Beni çok fazla isteyen bir kulüp olduğunu gördüm ve kendimi önemli hissettim. Ben Lazio tarafındaki herkese teşekkür etmek istiyorum. Burada yeni bir maceraya başlıyorum. Bu sene saha içinde ve saha dışında önemli işler yapmak istiyoruz. Geçen sene işler iyi gitmedi, en iyi performansımızı gösteremedik ama bu sezona çok istekli başlayacağız. Taraftarları mutlu etmeye çalışacağız. Ben taraftarımıza havalimanındaki karşılama ve bana gösterdikleri ilgi için teşekkür etmek istiyorum. Çok duygusaldı benim için. Onlar için elimden geleni yapacağım ve maç sonunda formamım terli olduğunu onlara da göstereceğim" ifadelerini kullandı.

"ICARDI, MERTENS, DZEKO ÖNEMLİ OYUNCULAR"

Daha önce İtalya Serie A'da forma giymiş birçok golcü oyuncunun Türkiye'de forma giymesi hatırlatılan Immobile, "Ben takım için önemli olmak istiyorum. Takımıma elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Ben, Icardi, Mertens, Dzeko önemli oyuncular. Bu şekilde bir rekabetimiz olacak. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe olarak bir rekabet olacak. Tabii ki onların önünde olmak istiyoruz. Önemli bir sezona başlayacağız. 3 Ağustos'ta oynayacağımız bir maç var. O maça ve sezona iyi hazırlanma hedefindeyiz şu anda" şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR SEZON OLACAK"

Yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren tecrübeli golcü, "Tabii ki saha içinde ve saha dışında önemli bir rolüm olacak. Takımımızda oyun içinde gol anlamında liderlik bir profil arıyordu. Ben de bunu arıyorlardı diye düşünüyorum. Bizim için önemli bir sezon olacak. Geçen sezondan sonra bu sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"TAKIMDA HEM GERİDE HEM DE İLERİDE ÖNEMLİ OYUNCULAR VAR"

Takımın her bölgede önemli isimlere sahip olduğunu dile getiren 34 yaşındaki santrfor, şöyle konuştu:

"Hocamızla konuştuk. Takımın ihtiyacına ve hocanın isteklerine göre nerede daha fazla oynayacağımı konuşacağız. Takımımızda hem geride hem ileride çok önemli oyuncular var. Ben de elimden geldiğince ihtiyaca göre katkı vermeye çalışacağım. Biraz daha derinlere gelip oralarda pozisyon aramaya çalışacağım. Bu tarz oyunu daha çok tercih ederim. Bunu yapabileceğim oyuncular da takım içinde var. Bunu idmanlarda hep birlikte geliştirip, daha iyi bir takım olacağız."

"OYNADIĞIM TÜM MAÇLARI KAZANMAK İSTERİM"

Gol sayısıyla ilgili hiçbir zaman bir söz vermediğini ancak elinden geleni yapacağını vurgulayan Immobile, şu ifadeleri kullandı:

"Gol konusuyla ilgili söz vermem hiçbir zaman. Ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım için söz veririm. Benim mantalitem böyledir. Ben oynadığım tüm maçları kazanmak isterim. Bu hazırlık maçı da lig maçı da Avrupa maçı da olsa benim için fark etmez. Beşiktaş ile ilgili beni çeken ilk şey takımın beni çok istiyor olması oldu. İstanbul güzel bir şehir. Benim gibi büyük bir ailesi olan insanlar sadece futbolu değil, bu tarz dönemlerde şehir bazında da bazı kararlar alırlar. Buraya gelmeden önce Sirigu, Bonucci, Mertens gibi arkadaşlarımdan konuşup, bilgi aldım."

"BURASI BÜYÜK VE SERT BİR LİG"

Süper Lig'in büyük ve sert bir lig olduğunu söyleyen Ciro Immobile, "Türk futbolu hakkında bildiğim burası büyük ve sert bir lig. Aynı zamanda bu ligi sevdiğimi söyleyebilirim. Lazio ve Beşiktaş taraftarlarının çok tutkulu olduklarını söylemek lazım. Bir futbolcu için b u çok önemlidir. Lazio'da geçirdiğim 8 sezonda beni ve ailemi çok sevdiler. Ben aynı şeyleri burada da yapmak istiyorum ve hedefliyorum" dedi.

"SİZİ SEVEN BİR ŞEHİRDEN 8 SENE SONRA GİTMEK ZOR OLDU"

Lazio'dan ayrılma kararını zor aldığını belirten tecrübeli golcü, "Zor bir karar almak zorundaydım. Sizi seven bir şehirden 8 sene sonra gitmek zor oldu. Futbol böyledir. Futbolun olduğu her macera bir gün biter. Süreçler ve kararlar böyle olmuştur. Ben yeni bir sayfa açtım. Elimden gelen en kısa sürede hazır olacağım. Mutluyum" diye konuştu.