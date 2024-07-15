SABAH Spor'un usta yazarları, EURO 2024 finalini değerlendirdi! "Futbolun modern yüzünü yansıttılar"

E URO 2024'te ortaya koyduğu oyunla en çok beğeni toplayan takım olan İspanya şampiyonluğa ulaşırken, futbolseverler adeta "Adalet yerini buldu" dedi. Rakibine mücadele boyunca büyük üstünlük kuran Matadorlar'ı zafere taşıyan isimler ise iki kanat oyuncusu Nico Williams ve Lamine Yamal oldu.

12 Temmuz'da 22 yaşına giren Williams, 13 Temmuz'da 17. doğum gününü kutlayan Yamal'ın asistinde golü buldu. Sağ kanat Yamal, büyük bir turnuvada İspanya adına 4 asist yapan ilk oyuncu oldu. Barcelona'da forma giyen genç yıldız ayrıca EURO 2024'ün asist kralı olarak turnuvayı noktaladı.