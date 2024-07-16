Trabzonspor’da Thomas Meunier şoku!

Trabzonspor'un Belçikalı yıldızı Thomas Meunier, kulüple olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Oyuncunun menajerinin yaptığı ön görüşmeler sonucunda Lille kulübü yetkilileri ile gün içerisinde sözleşme şartlarını görüşmek için masaya oturacak.

"SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDENİN BİTMESİNE 5 DAKİKA KALA..."

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Thomas Meunier sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini bildirdi. Meunier'in sözleşmesindeki maddenin bitmesine 5 dakika kala oyuncudan mail geldi ve sözleşmesini tek taraflı fesih ettiğini bildirdi. Hukuki haklarımızı kullanacağız."