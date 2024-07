Kipsta, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin yeni futbol toplarını tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kipsta, UEFA ile ortaklığı neticesinde UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin resmi futbol topu tedarikçisi olacak. 2024-2025 sezonunda başlayacak olan ortaklık, 2026-2027 sezonu sonuna kadar devam edecek. En üst seviyede futbol oynamak için gereken en zorlu teknik standartlara uyum sağlayan ve "FIFA quality pro" etiketine sahip Kipsta futbol topu, oyuncuya sağladığı kontrol konforu, mükemmel iniş alanı hassasiyeti ve ayrıca, topun her türlü hava koşulunda kullanımını kolaylaştıran üstün yer tutuşu özellikleri nedeniyle tercih edildi.

Kipsta futbol toplarının tasarımında kullanılan termo bağlantı teknolojisi ise topun dayanıklılığını artırması ve maçın başından sonuna kadar üst düzey kalite özelliklerini korumasıyla öne çıkan bir diğer özelliği oldu. Ürün, hem Decathlon mağazalarından hem de Decathlon'un internet sitesinden futbol tutkunlarının beğenisine sunuldu. Topun prototipleri üzerindeki testler, Fransa'daki 10'dan fazla profesyonel futbol takımıyla gerçekleştirildi.

Ürün, Kipsta'nın profesyonel standartları karşılayan ve herkes için erişilebilir olan sürdürülebilir ürünlerle dünyanın dört bir yanında daha fazla futbolcuya ulaşmayı hedefleyen iş modeliyle uyumlu olmasıyla da dikkati çekiyor.

"KIPSTA, HER SEVİYEDEKİ OYUNCUNUN SAHADAKİ DENEYİMİNİ İYİLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Global Spor ve Ürün Direktörü Fabien Brosse, Decathlon olarak, UEFA ile ortaklık kurmaktan, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi resmi futbol topu tedarikçisi olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Brosse, "Topumuzun seçilmesi, kaliteli ve yüksek teknoloji ürünler üretme konusundaki sürekli çabamızı destekliyor ve onaylıyor. Ayrıca, ürünlerimizin en üst seviye spor oyunlarında kullanılabilecek kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Decathlon Takım Sporları Direktörü Frederic Boistard ise "Futbol, Decathlon'un 'Ready to Play?' mottosunu tam anlamıyla karşılayan bir spor. Bir grup insana ve bir topa sahip olduğunuz sürece her yerde ve herkesçe oynanabilen bir oyun. Kipsta, her maç için önemli olan bir öğeyi sahaya sunmayı ve bu doğrultuda ister UEFA maçındaki profesyonel oyuncular ister bir okul sahasındaki genç oyuncular olsun her seviyedeki oyuncunun sahadaki deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor." açıklamasında bulundu.