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Giriş Tarihi: 19.7.2024 10:58

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon'dan Tavernier bombası

Trabzonspor, Rangerslı James Tavernier'in transferi için kolları sıvadı. Bordo-Mavililer, yıldız futbolcu için teklifini iletti.

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon’dan Tavernier bombası

Trabzonspor, Thomas Meunier'in takımdan ayrılmasının ardından sağ bek transferi için çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer için gündeme gelen son isim Rangers forması giyen James Tavernier oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Trabzonspor, Tavernier için Rangers'a teklifte bulundu. Trabzonspor'un sunduğu teklifin detaylarına ise yer verilmedi. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Tavernier'in Rangers ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 2015 yılından bu yana Rangers'ta forma giyen James Tavernier, İskoç ekibinde çıktığı 460 maçta 125 gol attı ve 129 asist yaptı.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trabzon'dan Tavernier bombası
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