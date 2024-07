Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması! "Yalan söylemeye gerek yok"

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan açıklamalarda bulundu. The Athletic'e konuşan Arda Turan, Fenerbahçe ile ilgili soruyu cevapladı. "Teknik direktör Arda Turan, oyuncu Arda Turan'a nasıl davranırdı" sorusuna Arda Turan, "Çok kolay olurdu. Zeki bir oyuncuydum, iletişime açıktım, oyunun taktiğinin her zaman farkındaydım. Biraz dezavantajım çok agresif olmamdı ama bir teknik direktör bunu yönetmeye çalışsa her şey olurdu" cevabını verdi.

Agresifliğinin alınması halinde oyun tarzını kaybedeceğini belirten Arda Turan, "Biraz daha dikkatli olabilirdim ama daha yumuşak bir Arda, artık Arda olmazdı. Benden bu agresifliği alırsanız, oyun tarzımı kaybederim. Bir oyuncuya aşıksanız ve onu değiştirmeye çalışırsanız, artık o oyuncuya aşık değilsinizdir" dedi. Atletico Madrid'de yaşadığı şampiyonluğa değinen Arda Turan, "Premier Lig'i kazanan Leicester City'i ve Türkiye'de şampiyon olan Bursaspor gibi takımlara saygı duyuyorum ama Atletico'nun şampiyon olması spor tarihinin en zor şampiyonluğuydu. Karşımızda tarihin en iyi Barcelona takımı belki de en iyi takımı ve belki de gelmiş geçmiş en iyi Real Madrid vardı. Bir tarafta Ronaldo, diğer tarafta Messi bize karşıydı. Bu imkansızdı" diye konuştu.

"SIMEONE, 'ONLARI YENMEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMALISINIZ' DERDİ"

Sürekli şampiyonluk hayali kurmak zorunda olduklarını vurgulayan Arda Turan, "Bir maç oynarsınız, duş almaya gidersiniz, dışarı çıkarsınız ve Real Madrid 2-0 önde olur. Her sabah hayallerinizi öldürüyorlar. Bu yüzden tekrar tekrar hayal kurmanız gerekiyordu" açıklamasını yaptı. Atletico Madrid'de aile olduklarını belirten Arda Turan, "Atletico Madrid'de gerçek bir aileydik. Birlikte oynadık, birlikte güldük, birlikte savaştık. Diego Costa, Miranda, Godin ve Koke'yi her gördüğümde duygulanıyorum" ifadelerini kullandı. Diego Simeone'den bahseden Arda Turan, "Sezon öncesi çalışmaları için Madrid'in dışındaki Segovia'da güç ve kondisyon antrenmanı yapıyorduk. Sabah 06.30-07.00, koşuyorduk, koşuyorduk. Sonra televizyonu açıp Real Madrid ve Barcelona'nın Los Angeles ya da Miami'ye dostluk maçı yapmak için gittiğini görüyorduk. Bunu gördüğümüzde Simeone, 'Bunu izlemeyin, onlar bunu yapabiliyor çünkü sizden daha yetenekliler. Eğer onları yenmek istiyorsanız, daha çok çalışmalısınız' derdi. Şimdi Atletico Madrid, Los Angeles veya Miami'ye gidiyor" dedi.

"SIMEONE'DEN CESARETİ, FATİH TERİM'DEN HÜCUMU ÖĞRENDİM"

Barcelona'ya transferi hakkındaki soruya Arda Turan, "Tarihteki en iyi takım sizi istiyor. Futbolu seviyorsanız, kimse hayır diyemez. Yine olsa yine aynı şeyi yapardım" cevabını verdi. Çalıştığı teknik direktörlere değinen Arda Turan, "Her antrenörden iyi şeyler almaya çalıştım. Simeone'den cesareti öğrendim. Fatih Terim'in elindeki kadrolara bağlı olarak çok iyi hücum çözümleri vardı. Guus Hiddink ile de çalıştım. Çok iyiydi, oyunculara karşı çok soğukkanlıydı. Luis Enrique'nin antrenman metodolojilerini sevdim" diye konuştu.

"FUTBOL TARZINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Futbol tarzını değiştirmek istediğini belirten Arda Turan, "Planım sadece bir teknik direktör olmak değil. Futbol tarzını değiştirmek istiyorum. Bu, bir teknik direktör olmanın ötesinde bir şey. Bir fikri, yeni bir futbol tarzını uygulamak istiyorum" açıklamasını yaptı. Eyüpspor'daki hedeflerine değinen Arda Turan, "Eyüpspor ile Süper Lig'e yükseldik ama işimiz şimdi başlıyor. Burada uzun vadede işe yarayacak bir strateji uygulamayı planlıyorum. Gelecek beş yıl içinde Avrupa'ya katılacak bir kulüp yaratmak istiyorum. Manchester City gibi topa sahip olarak oynayabilen bir takım istiyorum. Türkiye'deki antrenörlere oyuna konsantre olurlarsa, büyük, iyi futbol oynayabileceklerini göstermek istiyorum" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN FIRSATLAR GELDİĞİNDE HAZIR OLMAK"

Fenerbahçe'den olası bir teklif gelmesine dair soruya Arda Turan, "Yalan söylemeye gerek yok. Bu şekilde devam edersem, böyle bir durumla karşılaşacağım kesin. Önemli olan o fırsatlar geldiğinde hazır olmak. Klişe gelebilir ama ben burada mutluyum. Roma'da ikinci adam olmaktansa köyümün lideriyim" cevabını verdi.