Mario Balotelli’yi yeni teknik direktör istemedi

Adana Demirspor ile yollarını ayıran ve Corinthians'a imza atması beklenen Mario Balotelli'nin, Brezilya kulübüne transferinden vazgeçildiği ileri sürüldü. Globo'nun haberine göre; Corinthians, İtalyan golcüyü kadrosuna katmayacak. Brezilya takımının Başkanı Augusto Melo'nun, Balotelli ile yaptığı görüşmelerin olumlu yönde ilerlemesine rağmen yönetim içinde bu transfere karşı çıkanların olduğu ve Corinthians'ın yeni teknik direktörü Ramon Diaz'ın da İtalyan futbolcuya sıcak bakmadığı belirtildi.

2 YIL İÇİN 8 MİLYON EURO

Haberde ayrıca 33 yaşındaki oyuncunun istediği ücretin de yüksek bulunduğu belirtildi. Balotelli'nin 2 yıllık sözleşme için toplam 8 milyon Euro talep ettiği ifade edildi. Mario Balotelli geride kalan sezonda Aedana Demirspor'da 16 maça çıktı ve 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.