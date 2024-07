Kadro için beklemede!

Teknik direktör Jose Mourinho, ince eleyip sık dokuyor… İdmanda topların sahaya çıkarılıp, dağıtılmasına kadar her konuyla yakından ilgilenen Portekizli, kadro konusunda da çok hassas. Her konuda not alan ve elinden kağıdını düşürmeyen tecrübeli hoca, UEFA'ya bildirilen listenin de açıklanmasını istemedi. Maçın başlamasına 24 saat kalaya kadar iki değişiklik hakkı bulunan hoca, oyuncularını son ana kadar görecek ve kadroyu ona göre belirleyecek.Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, çalışmalarını sürdürüyor. Dün tüm takımın gözü onun üzerindeydi. Formasına Maxi yazdıran tecrübeli yıldız, kendisine de kısaca bu şekilde hitap edilmesini istedi.Geçen sezon Panathinaikos'ta kiralık olarak forma giyen, EURO 2024'te A Milli Takım formasını terleten Samet Akaydın, Fenerbahçe'ye döndü… Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan tecrübeli stoper, dün yapılan idmanda Mourinho ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından "Bismillâhirrahmânirrahîm" notuyla paylaştı.