Okay Yokuşlu dönmeye sıcak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken orta sahayaBaşkan Doğan'ın işaret ettiği oyuncunun Championship ekiplerinden West Bromwich'te forma giyen Okay Yokuşlu olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcunun, 2015-2018 yılları arasında formasını giydiği Trabzonspor'a dönme fikrine sıcak olduğu öğrenildi. West Bromwich'in göndermeyi düşünmediği Okay için ilk etapta yüksek rakamlar talep ettiği ancak oyuncunun ayrılmayı düşünmesi üzerine bu rakamlarda indirime gittiği belirtildi.Başkan Doğan'ın işaret ettiği üçüncü orta saha oyuncusun bu isim olduğu iddia edildi.Trabzonspor'un yeni sezonda da formasını giymesini istediği için yoğun çaba sarf ettiği Paul Onuachu, Southampton ile antrenmanlara çıkmaya başladı. İngiliz ekibinin Teknik Direktörü Russel Martin, Nijeryalı golcünün herkes gibi takımda bir şansı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye'de, kendisine çok değer veren bir kulüpte muhteşem bir sezon geçirdi. Geleceği ile ilgili kararı bekleyip göreceğiz. Her oyuncunun buraya geri döndüğünde bir şansı var. Nasıl göründüğüne bakıp, karar vereceğiz."Geçtiğimiz sezon Türkiye Şampiyonu olan U19 takımının kaptanlığını yapan genç oyuncu Salih Malkoçoğlu, Macaristan kampında Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gözüne girmişti. Deneyimli teknik adamın üzerine titrediği vedediği Salih'e Erzurumspor talip oldu. Avcı, talebesinin düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma kiralanmasına sıcak bakıyor.