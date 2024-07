Hull City’de oynayan Abdülkadir Ömür, SABAH Spor’a konuştu: Takımın yıldızı Ferdi’ydi

Trabzonspor'dan geçen sezonun devre arasında İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olan milli futbolcu'a özel açıklamalarda bulundu.sözlerini şöyle sürdürdü: "Milliler, Avusturya maçından sonra bir yenilgi alsalardı belki bu kadar futbolcular da üzülmeyecekti. Ama Hollanda maçında iyi oynadık. Üzücü olan bu aslında, kazanabilirdik o mücadeleyi.Erken elendik. Milli Takım'da kalabileceğimi düşünüyordum.Hedefim orada olmaktı. O heyecanı yaşamak istiyordum.A Milli Takım'ın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'ydu. Çok konuşkan değildir, içine kapanıktır biraz ama önümüzdeki yıllarda Ferdi çok büyük kulüplere gidecek.Arda Güler zaten bizim gözbebeğimiz, herkes pamuklara sarıyor, koruyor.Adından daha fazlasıyla söz ettirebilir, Premier Lig'de oynayabilir.2026 Dünya Kupası çok büyük bir turnuva, o zaman 27 yaşında olacağım. İnsanlar futbola daha iş olarak bakıyor, biz ise daha çok memleket meselesi olarak gördüğümüzden yenildiğimizde çok üzülüyoruz.Çok da güzel bir jenerasyon var. Kenan Yıldız geliyor. Arda Güler var, Semih Kılıçsoy, Ferdi Kadıoğlu... Herkes aslında daha fazla tecrübelenmiş oluyor."Beklenmedik bir şekilde gittik İngiltere'ye. 1.5 sene önce Acun abiyle görüşmüştük ama o dönem ayrılığa henüz hazır değildim. Şubat ayında bir teklif oldu Acun abinin ve ben de kariyerimi Avrupa'da devam ettirmek istiyordum. Acun abiyle 5-10 dakika görüşmek transfer kararım için yeterli oldu. Hayalimin olduğu Premier Lig'in bir altında oynuyorum.Hedefimiz her zaman Premier Lig.GERÇEKTEN zor bir ligde oynuyoruz. Şampiyon olmak Türkiye Ligi'ne göre daha zor. En fazla ilgi gören 6. lig olarak değerlendiriliyor. Türkiye'deki antrenman performansı yurt dışına göre daha zayıf. Yurt dışında kitaba göre ilerliyorlar ve her idmanın farklı teknikleri oluyor. Eğer o idmanda seviyenin altında kaldıysan uyarılar geliyor. Türkiye'de biraz daha topun oyunda kalma süresi az olduğu için çok çok ağır idmanlar olmuyor. Sezon başı kampta biraz yüklenme oluyor. İngiltere'de ise sezon başının yanı sıra normal hafta içi idmanlar bile çok ağır geçiyor. 5 aydır oradayım, Ozan abi bana çok anlatmıştı, o birazcık daha zorlanmıştı. Bazen idmanda diyordum ki 'Hoca bir durdursa da idmanı nefes alsak.' Her şeyi toplu yapıyoruz, futbolcu antrenman yaparken keyif alsın diye topu da katıyorlar. Hiçbir zaman tolerans göstermiyorlar. Beklediğimden daha zor.Çocukluğumdan beri Trabzonspor'daydım. Ailemle köyde kalıyorduk. Ozan abinin (Tufan) İngiltere'de olması bana avantajdı.Trabzonspor'dayken 19 yaşında 26 milyon Euro'luk bir teklif almıştık Manchester City'den. Çok gitmek istemiştim. Şakayla karışık başkanımızademiştim.Olanda hayır vardır.