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Giriş Tarihi: 23.7.2024 13:30

Fransız devi Bordeaux kapatılabilir

Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux, finansal borçları sebebiyle iflasın eşiğinde. Satışı iptal olan kulübün amatör kümeye düşürülmesi ya da kapatılması muhtemel...

Fransız devi Bordeaux kapatılabilir

Fransa'nın köklü kulübü Bordeaux, oldukça zorlu günler yaşıyor. Finansal borçlar sebebiyle satışa çıkarılan kulübün satışının iptal olması sebebiyle Fransız ekibi kabus gibi bir senaryo yaşamaya başladı. L'Equipe'in haberine göre; kulübün satışının 48 saat içinde gerçekleşmemesi durumunda Bordeaux'nun amatör kümeye düşürülmesi veya tamamen kapatılması gibi iki seçenek bulunuyor.

Gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan Bordeaux efsanesi Alaine Giresse, "Üzücü, hayal kırıklığı, hayal edilemez. Her şey... Bir kulübün inişleri ve çıkışları olabilir. Biz düşmemek için oynadık. Ama şimdi, bunun ötesine geçtik. Çok ama çok dipteyiz. Bunun bu kulübün başına gelebileceğini düşünmemiştim. Kaçınılmaz olarak kötü seçimlerden oluşan bir döngü vardı ve geldiğimiz nokta bu. Her açıdan hatalıyız" ifadelerini kullandı.

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Fransız devi Bordeaux kapatılabilir
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