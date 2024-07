Nerede kalmıştık! Paris Olimpiyatları başlıyor

Dünyanın gözü 26 Temmuz -11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te olacak. 204 ülkeden 10 bin 500 sporcu 32 branşta toplam 329 etkinlik sonunda madalya kazanmak için mücadele verecek. Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol organizasyondan çıkarılırken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk kez breakdans branşında mücadele gerçekleştirilecek.

13 MADALYA İLE REKOR KIRMIŞTIK

Pandemi nedeniyle bir yıl gecikmeli yapılan 2021 Tokyo'da geçtiğimiz her tur, aldığımız her sayı, boynumuza taktığımız her madalya ile ilkleri yaşatan sporcularımızdan tecrübelerinin ışığında çıtayı daha yükseğe koymalarını ve bizi yine sevinç gözyaşlarına boğmalarını bekliyoruz. 18 branşta 108 sporcu ile katıldığımız Tokyo'da 2 altın (Mete Gazoz- Okçuluk, Busenaz Sürmeneliboks), 2 gümüş (Eray Şamdan- Karate, Buse Naz Çakıroğlu- Boks), 9 bronz (Hakan Reçber, Hatice Kübra İlgün-Tekvando, Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Yasemin Adar-Güreş, Ferhat Arıcan- cimnastik, Ali Sofuoğlu, Merve Çoban, Uğur Aktaş-karate) ile Türkiye'nin Olimpiyat tarihindeki en başarılı sezonunu yaşamıştık.

4 MADALYALI KARATE OYUN DIŞI

Biri gümüş, 3'ü bronz 4 madalya çıkardığımız karate bu sezon Olimpiyatlarda yok… Tokyo'da olduğu gibi yine 18 branşta mücadelemizi vereceğiz ancak bu sefer 108 olan sporcu sayımız 102'ye düştü. Ayrıca bu sezon 54 ile kadın sporcu sayımız 48 olan erkek sporcu sayımızı geçmiş durumda. Türkiye Tokyo'da 13 madalya ile sıralamada 35. olmuş, zirveye 113 madalya ile (39 altın, 41 gümüş, 33 bronz) ABD çıkmıştı. Onu Çin (88) ve Japonya (58) takip etmişti.

EN ÇOK SPORCU ATLETİZMDE

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 16 kişiyle kota alan atletizm, olimpiyatlara en çok sporcu götüren branş olarak ön plana çıktı. Kayhan Özer, Berke Akçam, Yasmani Copello, Salih Korkmaz, Kaan Kigen Özbilen, Alperen Acet, Necati Er, Ersu Şaşma, Özkan Baltacı, Mazlum Demir, kadınlarda ise Meryem Bekmez, Buse Savaşkan, Tuğba Danışmaz, Emel Dereli, Eda Tuğsuz ve Ayşe Tekdal madalya beklediğimiz isimler...