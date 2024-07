Kulüpler Birliği Vakfı’nda Ali Koç yeniden başkanlığa seçildi

Kulüpler Birliği Vakfı'nda mevcut başkan Ali Koç, yeniden başkan oldu. Toplamda 19 kulüpten Galatasaray'ın dışında 18'inin oy verdiği Ali Koç, gelecek sezon da Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığına seçildi. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından başkan Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç, istisnasız tüm kulüplerin Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın başkan olmasını istediğini belirterek, "Geçen sefer de çoğumuz Hasan Başkanı istiyordu. TFF seçimlerinin sonrasına bırakmaya karar verdik. Hasan Başkan da neredeyse evet diyecekti. Göreve yeni gelmesi ve olağan seçimlerinin sezon sonunda olacağı için kulübüne daha fazla vakit ayırmak istemesi nedeniyle affını istedi. Anlayışla karşıladı. Benim devam etme gibi bir düşüncem yoktu. Ancak kulüp başkanlarımızın teveccühü, güveni ve yoğun baskısıyla geri çevirebileceğim bir şey olmadı. Onlara teşekkür ediyorum. Yeni federasyonla beraber iyi işler inşallah yapabiliriz. Ayrılan federasyonla sevabıyla günahıyla herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Ters düştüğümüz noktalar oldu. Hemfikir olduğumuz noktalar oldu. En çok Fenerbahçe ile ters düştü ama sonuçta burada samimiyetle verilmiş bir emek ve mesai vardır. Gönüllü bir iştir. Büyük sorumluluk gerektirir. Kamuoyunda her gün, her saat hedefte olan bir pozisyondur. Onlara futbol için harcadıkları mesai için teşekkür ediyorum. Yeni gelen federasyon başkanı İbrahim Bey ve ekibine de hayırlı uğurlu olsun. İnşallah dedikleri gibi Türk futbolundaki adaleti sağlama konusunda büyük büyük adımlar atarlar. Bizler de Kulüpler Birliği olarak yeni federasyona destek olmamız gerekir. Kulüplerin futbolun geleceğiyle ilgili kararlarda çok daha fazla söz sahibi olması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"AYRILACAK OYUNCULARLA PAZARLIKTA GÜCÜMÜZ AZALIYOR"

Başkan Ali Koç, yabancı sınırıyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Ankara'da seçimlerden önce İbrahim Hacıosmanoğlu'yla yaptığımız toplantıda söylemiştim. Bu kararı bizler oy birliğiyle bir önceki federasyonla kararlaştırmıştık. Karar 5 yıllık bir plan olmasıydı. Önümüzü görmemiz içindi. Böyle bir karar çıkmıştı. Önceki federasyonun diretmesi değildi. İyi çalışmalardan biridir. Yeni başkanımız vaat olarak bu konuda yardımcı olacağını söylemişti. Bu, 14'ten fazla oyuncusu olan kulüplere yarayan bir karar. Aynı zamanda yeni kuralın uygulanacağını düşünerek de transfer politikasını buna göre planlayan takımlar için dezavantaj. Önemli olan hepimizin menfaati. Ayrılacak oyuncularla pazarlıkta gücümüz azalıyor. Büyük maliyetler oluşuyor. Bir nebze olsun nefes aldıracaktı. Bunu da anlayışla karşılamak gerek diye düşünüyorum."

MURAT SANCAK: GALATASARAY ALEYHTE OY KULLANDI

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise şunları kaydetti:

"Kulüpler Birliği Vakfı başkanlık seçimimiz vardı. Divan kurulu başkanlığına başkan olarak ben, yardımcım olarak Fatih Saraç ve Yüksel Yıldırım başkanım seçildik. Genelde kulüplerin çoğunluğu Hasan Arat Başkanımızın, başkanlığını talep ettik. Teveccüh o yöndeydi. Ali Başkanım daha önce belirtmişti 'Ben aday olmak istemiyorum' diye. Maalesef Hasan Başkanım Beşiktaş'ın yoğunluğundan dolayı ve 7 ay sonra seçim olacağından, Beşiktaş'a daha fazla vakit ayırmak istediği için aday olmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine hali hazırda bulunan kulüplerin tamamı Ali Başkan'ın yeniden aday olmasını talep ettik. Kendisi de kırmadı. 19 kulübün 18'i de Ali Başkanın lehine oy kullanarak; Galatasaray hariç, Galatasaray aleyhte oy kullandı. Önümüzdeki sezonun Kulüpler Birliği Vakfı başkanını seçmiş bulunduk. Tebrik ediyorum, hayırlı uğurlu olsun. Yeni seçilen TFF başkanını da tebrik ediyorum. İki başkan da istişare içinde bulunup Türk futbolunda yaşadığımız sorunları giderirler inşallah."

HASAN ARAT: BEŞİKTAŞ, HER ZAMAN TÜRKİYE'DE BU GÜVENE LAYIKTIR

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlık teklifini kabul etmemesinin sebebini Beşiktaş olarak açıkladı ve şöyle devam etti:

"Daha önce de söyledim. Camiama sözüm var. Şu andaki önceliğim Beşiktaş. Büyük bir teveccüh gösterdiler. Beşiktaş camiası adına teşekkür ederim. Bu güven kıymetlidir. Beşiktaş bunu hak eden bir kulüptür. Bugün bir kez daha gösterilen güvenden dolayı memnun olduğumu ifade etmek isterim. Görevden affımı istedim. Beşiktaş'ta yapacak çok iş var. Önemli hedefler var. Ali Bey güzel götürdü. Tekrar kabul etmesinden dolayı memnun olduk. Kendisine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Her zaman yardımcı olacağız. Türk futbolunun meselelerine yoğun şekilde çalışacaklarına inanıyorum. Her türlü desteği vereceğiz. Federasyonun önemli işler yapacağını inanıyorum. Kulüpler Birliği iyi işler yapacaktır. Beşiktaşlılar, Beşiktaş ile gurur duysunlar. Beşiktaş'a gösterilen bu teveccüh şahsıma değil camiamadır. Beşiktaş, her zaman Türkiye'de bu güvene layıktır."

MURAT ÖZKAYA: İSTİKRARDA HAYIR VARDIR

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, kulüplerin oylarını istikrardan yana kullandığını anlatarak, "İstikrarda da hayır vardır. Yeni bir federasyon bu ilişkileri yönetmek ve kulüplerin isteklerini doğru anlamak gerekiyor. Türk futbolu için hayırlı olsun. Türk futbolunun işi çok zor. Siz basın mensupları ve taraftarların da desteğiyle bu işin üstesinden gelmemiz lazım. Federasyonun da en kısa zamanda doğru şekilde yapılanıp yol alması gerekiyor. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Barış ve mutluluk olsun. Futbolu sahada izleyelim. Seyir keyfi olsun. Taraftarları da tribünlere bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.