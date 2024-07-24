Resmen Gündoğdu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda geçtiğimiz hafta perşembe günü yapılan seçimde göreve gelen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu önderliğindeki yeni yönetim, önceki gün toplanarak görev bölümü yapmıştı. Zirvede en çok merak edilen konu ise Merkez Hakem Kurulu'nun başına kimin geçeceğiydi. Özellikle geçen sezon zirve yapan hakem tartışmaları sonrası birçok isim gündeme gelirken daha önce de 6 ay bu görevde bulunan (27 Ekim 2021-17 Nisan 2022) Ferhat Gündoğdu'nun kurulun başına geçeceği ortaya çıktı.
TFF de dün duyuruyu yaparak MHK'de başkan Ferhat Gündoğdu ve üyelerini resmen duyurdu.
İŞTE YENİ MHK
Başkan
Ferhat Gündoğdu
Üyeler
Yunus Yıldırım
Sebahattin Şahin
Hikmet Öksüzoğlu
Mustafa Kamil Abitoğlu
İbrahim Çınar
Ziya Çetin
Ali Zağlı