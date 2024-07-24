Resmen Gündoğdu!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda geçtiğimiz hafta perşembe günü yapılan seçimde göreve gelen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu önderliğindeki yeni yönetim, önceki gün toplanarak görev bölümü yapmıştı. Zirvede en çok merak edilen konu ise Merkez Hakem Kurulu'nun başına kimin geçeceğiydi.TFF de dün duyuruyu yaparak MHK'de başkan Ferhat Gündoğdu ve üyelerini resmen duyurdu.BaşkanFerhat GündoğduÜyelerYunus YıldırımSebahattin ŞahinHikmet ÖksüzoğluMustafa Kamil Abitoğluİbrahim ÇınarZiya ÇetinAli Zağlı