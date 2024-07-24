SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Yabancı kuralı Kartal’a nefes aldırdı

Geçen sezon yaşanan hüsran sonrası yeni döneme iddialı bir ekip ile başlayıp şampiyonluk hedefini kovalamak isteyen Beşiktaş, transfere hızlı girip Paulista, Immobile ve Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı. Ancak takımdaki yabancı sayısı 19'a yükselince frene basan siyah-beyazlılar, yerli isimlere yönelmişti. TFF'de alınan son yabancı kararı, takımdan en az 8-9 oyuncuyu göndermesi gereken yönetimi biraz olsun rahatlattı. İlk etapta kampta yer almayan 4 yabancıyı gönderip yeni transferlerin yolunu açacak olan yönetim, danışmanlık görevini yürüten Brad Friedel'dan ayrılıklar konusunda haber bekliyor.

ARTIK 7 DEĞİL, 5 FAZLA OYUNCUSU VAR

Yeni kararda kadrodaki yabancı sayısı 12'den 14'e çıkarıldı ve bunun 11'i sahada değerlendirilebiliyor. Beşiktaş'ın şu an 5 yabancı fazlası var. Ante Rebic, Oxlade-Chamberlain, Francisco Montero ve Daniel Amartey, Slovenya kampında yer almamıştı. Bu dört isimle öncelikli olarak yollar ayrılacak. Rebic dışındaki üç oyuncuya da teklifler var. Chamberlain'in İngiltere'den talipleri Southampton, Brentford, Fulham ve Sheffield United; Amartey'e Araplar teklif yapsa da gitmek istemedi, Ada'dan kulüp bakıyor; Montero ise Portekiz, İspanya ve İtalya'dan kulüplerle görüşüyor. Bu hafta ayrılık haberlerinin gelmesi bekleniyor.

ABOU'NUN GİTMEYE NİYETİ YOK

Beşiktaş yönetiminin gönderilecekler listesinde yer alan Vincent Aboubakar, takımda kalacak gibi çalışıyor. Kampta yapılan antrenmanlarda çok hırslı olduğu gözlenen Kamerunlu santrfor, 2.5 milyon Euro'luk garanti ücretini bırakmak istemiyor.

İŞTE KARTAL'IN YABANCI OYUNCULARI:

1-Amartey

2-Aboubakar

3-Montero

4-Onana

5-Masuaku

6-Svensson

7-Colley

8-Paulista

9-Gedson

10-Musrati

11-Muçi

12-Rashica

13-Hadziahmetovic

14-Hasic

15-Silva

16-Immobile

17-Muleka

18-Rebic

19-Chamberlain