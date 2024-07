SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da Okay, Cham ve Onuachu yolda

Trabzonspor, yeni sezon öncesi tüm transferlerini lig başlamadan tamamlama konusunda kararlı. Denis Dragus, John Lundstram, Borna Barisic, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme ve Ozan Tufan ile Pedro Malheiro'ya imzayı attıran ve Stefan Savic ile de her konuda anlaşmaya varan bordo-mavililer, yaptığı 8 transferin yanı sıra en az 4 takviye daha yapmayı planlıyor. Trabzonspor'un bu transfer planlamasında ise üç isim ön plana çıktı. Okay Yokuşlu, Muhammed Cham ve Paul Onuachu ile uzun zamandır devam eden görüşmeleri bu hafta sonuçlandırmak isteyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve ekibi yoğun bir mesai harcıyor. İşte isim isim transferde gelinen son durum:

OKAY YOKUŞLU

Milli yıldız yeniden bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakıyor. Kulübü West Bromwich ile görüşmeler sürüyor. Championship ekibi, 1 yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki orta saha için 2 milyon euro talep ediyor. Karadeniz temsilcisi 2015'te 2 milyon euro'ya Kayserispor'dan aldığı başarılı futbolcuyu, 2018'de 6 milyon euro'ya Celta Vigo'ya göndermişti. Okay Yokuşlu geçen sezon Bromwich'te 48 maça çıktı. 1 gol, 1 asiste imza attı. Ön libero olan Okay, merkez orta saha ve stoperde de oynayabiliyor ve kulübünden Trabzonspor için kolaylık isteyecek.

MUHAMMED CHAM

Trabzonspor'a gelme arzusu nedeniyle kulübünde kadro dışı bırakıldı. Transfer döneminin başından bu yana adı sıkça Trabzonspor ile anılan 23 yaşındaki 10 numara için girişimleri hızlandıran bordo-mavililer, Fransa ekibi Clermont ile son bir görüşme gerçekleştirecek. Avusturyalı futbolcu, Clermont formasıyla bu sezon 35 resmi maçta görev yaptı. Bu maçlarda toplamda 2.668 dakika sahada kalan yıldız futbolcu 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Bu hafta bu transferde olumlu ya da olumsuz sıcak gelişmeler bekleniyor.

PAUL ONUACHU

30 yaşındaki forvet, Trabzonspor'da oynama arzusunu net bir şekilde kulübü Southampton'a iletti. Ancak İngiliz ekibi bu hamleye karşılık verdi ve Nijeryalı futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etti. Karadeniz devi, bu gelişmeye rağmen Onuachu'dan vazgeçmiş değil. Bordo mavili kurmaylar bu hafta 2.01 boyundaki forvet için yeni hamle yaparak işi bitirmek istiyor. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olması beklenen Onuachu geçen yıl çıktığı toplam 25 maçta 15 gol atmış ve 4 de asist yapmıştı. Bu transfer için de artık geri sayıma geçildi.

