SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Thomas Meunier'den sert cevap! "Dürüst olmayanları düzeltme zamanı"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Thomas Meunier, Trabzonspor yönetimini dürüst olmamakla suçladı. Thomas Meunier, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi dürüst olmayanları düzeltmenin zamanı geldi. Trabzonspor ile yaptığım ve Trabzonspor tarafından onaylanan anlaşmalara %100 uydum. Türk olmayan bir kulübe transfer olmam durumunda en geç 15 Temmuz 2024 tarihine kadar sözleşmemi tek taraflı olarak ücretsiz feshetmeme izin veren bir madde vardı. Bu maddenin eklenme niyeti ve eklenmesi kabul edilmişti çünkü kulübe bedelsiz olarak gelmiştim ve bu nedenle Euro'dan sonra taraflar arasında kararlaştırıldığı gibi serbest bir ayrılış mümkündü ve zamanlama açısından Trabzonspor'un herhangi bir sorun yaşamadan yerime birini bulmasına izin veriyordu.

"BEN DE LILLE KULÜBÜ DE TRABZONSPOR İLE TEMASA GEÇTİ"

Lille ile 15 Temmuz akşamı saat 6 sularında temasa geçtiğimde Türkiye'de bir sezon daha oynamak üzere yola çıkmıştım. Akşam 9.30'da Yunanistan'daki tatilden döndüm ve derhal Trabzonspor'a serbest kalma maddemi aktif hale getirmemi sağlayan belgeyi gönderdim. Lille aynı anda Trabzonspor'la temasa geçti. Trabzonspor talebin kendilerine ulaştığını teyit etti. Yani hem zamanlama hem de yaklaşım açısından benim maddeme saygı gösterildi. Her şey doğru ve saygılı bir şekilde yapıldı.

Trabzonspor'un temsilcileri tarafından yapılan basın açıklaması tamamen yersizdir, ismim ve ilkelerim sebepsiz yere ayaklar altına alınmaktadır. 1. Serbest kalma maddesinin bitimine 5 dakika kala kimseyle iletişime geçmedim. 2. Bu madde, Trabzon'a geldiğimde imzaladığımız sözleşmenin bir parçasıydı ve hiçbir şekilde ailevi nedenlerle beni serbest bırakmakla ilgili değildi. 3. Sözleşmede herhangi bir maddi tazminat öngörülmemişti. Sonuç olarak, basında paylaşılan uygunsuz ve saldırgan yorumları not ediyor ve basında atıp tutmaktan ve yalanlar eşliğinde acılarını paylaşmaktan çekinmeyen yalancılara karşı yasal işlem başlatma hakkımı saklı tutuyorum. Tanrı onları affetsin.

"TRABZONSPOR BANA YENİDEN AYAĞA KALKMAM İÇİN EŞSİZ BİR ŞANS VERDİ"

Olumlu bir notla bitirmek gerekirse, Trabzonspor bana yeniden ayağa kalkmam için eşsiz bir şans verdi ve 5 ay boyunca kulüp için elimden gelenin en iyisini yaptım. Kulübe ve orada tanıştığım herkesle her zaman saygılı oldum. Lille'e transferimi çalışmalarımın ve Trabzonspor'un bana duyduğu güvenin büyük bir ödülü olarak görüyorum. Trabzon'a ve orada karşılaştığım her insana her zaman saygı ve sevgi duyacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Teşekkürler Trabzon."