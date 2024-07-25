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Giriş Tarihi: 25.7.2024 09:10 Son Güncelleme: 25.7.2024 09:31

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı: Güç bizde olacak

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, oynamak istedikleri oyunu anlattı. Yeni transferlerle takımda kalitenin arttığına dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarlarımıza daha güçlü, temaslı, agresif oynayan, savunmada dikkatli, hücumda yaratıcı olan ve sürekli üreten bir Trabzonspor izleteceğiz" dedi.

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı: Güç bizde olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında hem maça hem de oluşturmak istedikleri takıma dair açıklamalar yaptı.

Sözlerine transferlerin önemli bir bölümünü kampa yetiştiren yönetime teşekkür ederek başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sezonu erken açtık. Tam bir ay oldu. 27 gün izin yaptık ama bunun yarısında da aktif dinlenmeyle çalıştık. Eksik kalan yerleri de tamamladığımızda çok daha iyi şekilde çalışacağız. Daha güçlü, temaslı, agresif oynayan, savunmada dikkatli, hücumda yaratıcı olan, sürekli üreten bir Trabzonspor'u taraftarımıza izletmek istiyoruz. Trabzonspor hem içeride hem dışarıda her maçını kazanmaya oynar. Ruzomberok karşısında iyi bir sonuç olarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ruzomberok: Frühwald, Köstl, Gabriel, Maly, Selecky, Mudry, Lavrincik, Tucny, Chrien, Luteran, Hladik
Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Draguş

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı: Güç bizde olacak
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