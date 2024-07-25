SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Abdullah Avcı: Güç bizde olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberok karşılaşması öncesi düzenlediği basın toplantısında hem maça hem de oluşturmak istedikleri takıma dair açıklamalar yaptı.

Sözlerine transferlerin önemli bir bölümünü kampa yetiştiren yönetime teşekkür ederek başlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Sezonu erken açtık. Tam bir ay oldu. 27 gün izin yaptık ama bunun yarısında da aktif dinlenmeyle çalıştık. Eksik kalan yerleri de tamamladığımızda çok daha iyi şekilde çalışacağız. Daha güçlü, temaslı, agresif oynayan, savunmada dikkatli, hücumda yaratıcı olan, sürekli üreten bir Trabzonspor'u taraftarımıza izletmek istiyoruz. Trabzonspor hem içeride hem dışarıda her maçını kazanmaya oynar. Ruzomberok karşısında iyi bir sonuç olarak dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ruzomberok: Frühwald, Köstl, Gabriel, Maly, Selecky, Mudry, Lavrincik, Tucny, Chrien, Luteran, Hladik

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Umut Güneş, Bardhi, Visca, Trezeguet, Draguş