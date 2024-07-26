Bitigen’e kırmızı kart

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı.Bitigen; A, B, C klasman hakem listelerinin de kendisine yer bulamadı. Deneyimli hakem, Salı günü Midtylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında düdük çalmıştı. Öte yandan SüperAçıklanan listedeZorbay KüçükAlper AkarsuBurak PakkanKadir SağlamBurak ŞekerMurat ErdoğanÖmer Faruk TurtayBahattin ŞimşekOğuzhan ÇakırArda KardeşlerCihan AydınAli ŞansalanÜmit ÖztürkTurgut DormanA. Buğra TaşkınsoyÇağdaş AltayMehmet TürkmenMert GüzengeT. Kaan NumanoğluVolkan BayarslanDirenç TosunluoğluEmre KargınHalil Umut MelerM. Ali MetoğluAtilla KaraoğlanMustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Öztoprak, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu.