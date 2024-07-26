Bitigen’e kırmızı kart

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda görev yapacak hakemleri açıkladı. Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni MHK, sezon öncesi ilk büyük kararını vererek, FIFA kokartlı hakem Abdülkadir Bitigen'i liste dışı bıraktı.
Bitigen; A, B, C klasman hakem listelerinin de kendisine yer bulamadı. Deneyimli hakem, Salı günü Midtylland'ın Santa Coloma'yı 3-0 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu maçında düdük çalmıştı. Öte yandan Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında görev yapan 25 hakem, bu sezon da listede kendine yer buldu.
Açıklanan listede A klasman yardımcı hakemleri, B ile C klasman hakem ve yardımcılarının isimleri de yer aldı.
SÜPER LİG HAKEMLERİ
Zorbay Küçük
Alper Akarsu
Burak Pakkan
Kadir Sağlam
Burak Şeker
Murat Erdoğan
Ömer Faruk Turtay
Bahattin Şimşek
Oğuzhan Çakır
Arda Kardeşler
Cihan Aydın
Ali Şansalan
Ümit Öztürk
Turgut Dorman
A. Buğra Taşkınsoy
Çağdaş Altay
Mehmet Türkmen
Mert Güzenge
T. Kaan Numanoğlu
Volkan Bayarslan
Direnç Tosunluoğlu
Emre Kargın
Halil Umut Meler
M. Ali Metoğlu
Atilla Karaoğlan
VAR HAKEMLERİ
Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Öztoprak, Hakan Ceylan, Kutluhan Bilgiç, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu.