SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’tan Emirhan Topçu için takas teklifi

Geçtiğimiz sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Emirhan Topçu için Çaykur Rizespor 5-6 milyon Euro seviyelerinde bonservis isterken Beşiktaş'ın önerisi bu rakamın çok altında kalmıştı. İspanya'dan Las Palmas'ın da teklifte bulunduğu Emirhan'ı kadrosuna dahil etmek için çaba harcayan siyah-beyazlılar, takas formülünü gündeme getirdi. Yönetim, yaklaşık 2.5 milyon Euro bonservis dışında ilk etapta Amartey'i önerdi ancak Ganalı futbolcu Rize'ye gitmek istemedi. Rize cephesinin Amir Hadziahmetovic'i kiralama isteği olsa da Boşnak futbolcu kısa süre içerisinde geri döneceği takımında forma rekabetine girmek adına ilgiye olumsuz yanıt verdi. Beşiktaş'ın son teklifi ise Ajdin Hasic ve Kartal Kayra Yılmaz oldu. Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, siyah-beyazlı formayı giymeyi arzu eden Emirhan Topçu'nun da kulüplerin anlaşmasını beklediği ve Rize'den bu transfere kolaylık göstermelerini istediği kaydedildi.

ONANA'YA KULÜP ARANIYOR

Siyah-beyazlıların geçen yaz 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve ara dönemde de Marsilya'ya kiralık gönderdiği Jean Onana yeniden ayrılık yolunda. Beşiktaş yönetimi Onana'yı bonservis geliri elde edip satmak istiyor. Fransa, İtalya ve İspanya'dan kulüplerin ilgilendiği ancak henüz resmi teklifin gelmediği 24 yaşındaki ön liberonun da daha fazla oynayacağı bir yere gitmeyi düşündüğü öğrenildi. Beşiktaş, Onana için beklediği bonservis bedelini alamazsa kiralık olarak gönderecek.

TAYFUR EYÜPSPOR YOLUNDA

Beşiktaş'ın Slovenya kampına götürülmeyen oyuncuları arasında Tayfur Bingöl de yer almıştı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kadroda düşünmediği tecrübeli futbolcuya İstanbul'un bir başka ekibi talip oldu. Süper Lig'e yeni çıkan Eyüpspor, Tayfur için 1 yıl kiralama teklifinde bulundu. Oyuncunun da ayrılığa sıcak baktığı ve kısa süre içerisinde bu transferin sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.