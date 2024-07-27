En-Nesyri yıldızlığa aday İcardi herkesin önünde

GÜRCAN BİLGİÇ
Eğer sezonun bir yıldızı olacaksa buna en yakın isim En-Nesyri. Şöyle de bir şansı var; arkasında oynayan, pas ve pozisyon üretebilecek futbolcu organizasyonu üst düzeyde
LEVENT TÜZEMEN
Mauro İcardi, İtalya ve Türkiye'de gol krallığı yaşadı. Galatasaray'ın iki yıl üst üste şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Arjantinli, bu sezon da herkesin önünde olur.
ALİ GÜLTİKEN
Yapılan transferlere baktığımızda mevcut kadrolara çok önemli takviyeler gerçekleştirildi. Dört takımda bulunan tüm isimler camialarına başarı hayal ettiriyor.
İSKENDER GÜNEN
Draguş, gezgin forvet karakterine sahip. 2-0 kazanılmasına rağmen Ruzomberok maçında görüldü ki, Cornelius, Onuachu ve Sörloth gibi bir isim Trabzonspor'a şart
İCARDİ EN-NESYRİ
GÜRCAN BİLGİÇ
En umut veren isim En-Nesyri
FUTBOLDA
tüm değerlendirmeler "göreceli"dir. Yani "bana göre-sana göre"si vardır. İcardi, biri İtalya'da 3 kez gol kralı, Aboubakar gol kralı, Dzeko gol kralı, İmmobile gol kralı... Bu isimlerin arasında en genci, en umut vaat edeni ise En-Nesyri.
Faslı oyuncu, en son Dünya Kupası'nda Katar'daydı. Takımını yarı finale taşıdı. İcardi'nin takımı Devler Ligi'nde gruptan çıkamadı. Dzeko'lu Fenerbahçe Olympiakos'u eleyemedi. Hiçbirinin kalitesini tartışamam. Ama eğer sezonun bir yıldızı olacaksa buna en yakın isim En-Nesyri. Şöyle de bir şansı var; arkasında oynayan, pas ve pozisyon üretebilecek oyuncu organizasyonu üst düzeyde. Düşünsenize Tadic, İrfan Can, Fred ya da Maximin ona top taşıyacak. Kısacası nefis bir golcü rekabeti bizi bekliyor
. Arkasında Nwakaeme olan Draguş performansını da unutmamak lazım.
ALİ GÜLTİKEN
Hepsi de heyecan yaratan isimler
G.SARAY
, oturmuş kadrosuna İcardi'nin yanına Batshuayi'yi alarak flaş bir transfer yaptı. Doğru da bir tercih gibi görünüyor. Fenerbahçe, En-Nesyri gibi çok önemli bir forveti kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ta Immobile ve Rafa Silva önemli transferler. Trabzonspor da Draguş'u aldı, daha iyisi için de çalışıyor. Baktığımızda olan kadrolara hâlâ ciddi takviyelerin yapıldığını görüyoruz. Bunların hepsi kendi camialarının içerisinde heyecan yaratan isimler oldular. Dolayısı ile büyük beklentiler ortaya çıkıyor. G.Saray ve F.Bahçe zaten verimli bir sezon geçirdi. Beşiktaş, yeni gelenlerin yanı sıra Semih ve Mustafa Hekimoğlu, Rachica ve Aboubakar gibi oyuncuların varlığı ile önemli bir forvet hattına sahip oldu. Her takımda bulunan tüm isimler camialarına başarı hayal ettiriyor.
İMMOBİLE DRAGUŞ
LEVENT TÜZEMEN
İcardi varsa arkana yaslan izle
EN
zengin hücum hattı Galatasaray ve Fenerbahçe'de var. İcardi, İtalya ve Türkiye'de gol krallığı yaşadı. Galatasaray'ın iki yıl üst üste şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Arjantinli, bu sezon da herkesin önünde olur. Elinde İcardi varsa, arkana yaslan izle. Galatasaray, Batshuayi'yi de alarak doğru bir hamle yaptı.
Dzeko da ilerlemiş yaşına rağmen geçen sezon gol konusunda Fenerbahçe'yi sırtlayan isimdi. En-Nesyri çok değerli bir oyuncu ancak İspanya'da gol krallığına ulaşamadı. Dzeko'nun kağıt üzerindeki kariyeri ve Fenerbahçe'de attığı gollere bakınca, En-Nesyri'nin önünde gözüküyor. Beşiktaş'ın İtalya'da gol krallığı yaşamış İmmobile'yi getirmesi büyük bir başarı. En zayıf hücum hattı Trabzonspor'da Trezeguet- Visca ikilisinin acilen Onuachu gibi dev bir golcüye ihtiyacı var.
İSKENDER GÜNEN
Trabzonspor'a pivot santrfor şart
F.BAHÇE'DE
En-Nesyri, Dzeko ve Cenk; G.Saray'da Batshuayi ve İcardi; Beşiktaş'ta İmmobile, Mustafa ve Semih; Trabzon'da ise şu an eğer transfer yapılmazsa Draguş ve Enis var. Oyuncu performanslarına baktığımızda F.Bahçe'nin diğer takımlara göre daha üretken bir yapıya sahip olduğu gerçeği ortaya çıkar.
Fenerbahçe'de Dzeko, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Süper Ligi daha iyi bilen isim. En-Nesyri ile de girecekleri rekabet F.Bahçe'ye yarayacaktır. F.Bahçe'den sonra ikinci sırada Galatasaray geliyor.
İcardi ceza sahası içinde etkili, Batshuayi ise daha fazla gezen bir isim. Beşiktaş'ta İmmobile ceza sahası içerisinde topla buluşturulursa çok büyük katkı yapacaktır. Trabzonspor'da Draguş gezgin forvet karakterine sahip. Ruzomberok maçında görüldü ki, Cornelius, Onuachu ve Sörloth gibi bir isim de şart.