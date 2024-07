En-Nesyri yıldızlığa aday İcardi herkesin önünde

Eğer sezonun bir yıldızı olacaksa buna en yakın isim En-Nesyri. Şöyle de bir şansı var; arkasında oynayan, pas ve pozisyon üretebilecek futbolcu organizasyonu üst düzeydeMauro İcardi, İtalya ve Türkiye'de gol krallığı yaşadı. Galatasaray'ın iki yıl üst üste şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Arjantinli, bu sezon da herkesin önünde olur.Yapılan transferlere baktığımızda mevcut kadrolara çok önemli takviyeler gerçekleştirildi. Dört takımda bulunan tüm isimler camialarına başarı hayal ettiriyor.Draguş, gezgin forvet karakterine sahip. 2-0 kazanılmasına rağmen Ruzomberok maçında görüldü ki, Cornelius, Onuachu ve Sörloth gibi bir isim Trabzonspor'a şartGÜRCAN BİLGİÇtüm değerlendirmeler "göreceli"dir. Yani "bana göre-sana göre"si vardır. İcardi, biri İtalya'da 3 kez gol kralı, Aboubakar gol kralı, Dzeko gol kralı, İmmobile gol kralı...Faslı oyuncu, en son Dünya Kupası'nda Katar'daydı. Takımını yarı finale taşıdı. İcardi'nin takımı Devler Ligi'nde gruptan çıkamadı. Dzeko'lu Fenerbahçe Olympiakos'u eleyemedi. Hiçbirinin kalitesini tartışamam. Ama eğer sezonun bir yıldızı olacaksa buna en yakın isim En-Nesyri. Şöyle de bir şansı var; arkasında oynayan, pas ve pozisyon üretebilecek oyuncu organizasyonu üst düzeyde. Düşünsenize Tadic, İrfan Can, Fred ya da Maximin ona top taşıyacak.. Arkasında Nwakaeme olan Draguş performansını da unutmamak lazım.ALİ GÜLTİKEN, oturmuş kadrosuna İcardi'nin yanına Batshuayi'yi alarak flaş bir transfer yaptı. Doğru da bir tercih gibi görünüyor.Beşiktaş'ta Immobile ve Rafa Silva önemli transferler. Trabzonspor da Draguş'u aldı, daha iyisi için de çalışıyor. Baktığımızda olan kadrolara hâlâ ciddi takviyelerin yapıldığını görüyoruz. Bunların hepsi kendi camialarının içerisinde heyecan yaratan isimler oldular. Dolayısı ile büyük beklentiler ortaya çıkıyor. G.Saray ve F.Bahçe zaten verimli bir sezon geçirdi. Beşiktaş, yeni gelenlerin yanı sıra Semih ve Mustafa Hekimoğlu, Rachica ve Aboubakar gibi oyuncuların varlığı ile önemli bir forvet hattına sahip oldu. Her takımda bulunan tüm isimler camialarına başarı hayal ettiriyor.LEVENT TÜZEMENzengin hücum hattı Galatasaray ve Fenerbahçe'de var. İcardi, İtalya ve Türkiye'de gol krallığı yaşadı. Galatasaray'ın iki yıl üst üste şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu. Arjantinli, bu sezon da herkesin önünde olur. Elinde İcardi varsa, arkana yaslan izle.Dzeko da ilerlemiş yaşına rağmen geçen sezon gol konusunda Fenerbahçe'yi sırtlayan isimdi. En-Nesyri çok değerli bir oyuncu ancak İspanya'da gol krallığına ulaşamadı. Dzeko'nun kağıt üzerindeki kariyeri ve Fenerbahçe'de attığı gollere bakınca, En-Nesyri'nin önünde gözüküyor. Beşiktaş'ın İtalya'da gol krallığı yaşamış İmmobile'yi getirmesi büyük bir başarı.İSKENDER GÜNENEn-Nesyri, Dzeko ve Cenk; G.Saray'da Batshuayi ve İcardi; Beşiktaş'ta İmmobile, Mustafa ve Semih; Trabzon'da ise şu an eğer transfer yapılmazsa Draguş ve Enis var.Fenerbahçe'de Dzeko, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Süper Ligi daha iyi bilen isim. En-Nesyri ile de girecekleri rekabet F.Bahçe'ye yarayacaktır.İcardi ceza sahası içinde etkili, Batshuayi ise daha fazla gezen bir isim. Beşiktaş'ta İmmobile ceza sahası içerisinde topla buluşturulursa çok büyük katkı yapacaktır. Trabzonspor'da Draguş gezgin forvet karakterine sahip. Ruzomberok maçında görüldü ki, Cornelius, Onuachu ve Sörloth gibi bir isim de şart.