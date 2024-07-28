SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Emirhan için takas değil bonservis

Beşiktaş yönetimi, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde takas formülünü masaya getirmişti. Siyahbeyazlılardan para artı Amir Hadziahmetovic kiralık olarak istense de Boşnak futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Beşiktaş cephesi, Ajdin Hasic, Francisco Montero ve Kartal Kayra Yılmaz isimlerini önerdi. Ancak Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut, bu futbolculara onay vermeyince takas formülü gerçekleşmedi.

KARTAL'IN TEKLİFİ: 3 MİLYON EURO

Taraflar yeniden bonservis üzerinden pazarlıklara başladı. Beşiktaş'ın yaklaşık 3 milyon Euro önerisiyle görüşmeye kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. Rize de Emirhan'ın yoğun ısrarları nedeniyle isteğini 5 milyon Euro'nun altına indirdi. 23 yaşındaki futbolcunun önceliği Beşiktaş ve bu konuda kulübüne de baskı yapıyor. Şayet taraflar anlaşma sağlayamazsa Emirhan'ın ikinci seçeneği Avrupa olacak. Las Palmas'ın da istediği başarılı savunmacı bu teklifi bekletiyor.

HASAN YAVUZ BAKIR: 2-3 GÜNDE BİTER!

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Emirhan Topçu için Beşiktaş ile görüştüklerini duyurdu ve şunları söyledi: Oyuncumuzun hayalini köreltmek istemiyoruz. Oyuncu ve kulübümüzün menfaati doğrultusunda süreci sonlandırmak istiyoruz. Yalnız takas konusu gündemde yok. Hem Las Palmas hem de Beşiktaş niyetli oyuncu için. Şartları oluşturabilirsek süreç 2-3 günde bitebilir.