SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Wendel’den transfer açıklaması

Galatasaray'da sağ bek transferinin ardından gözler orta saha transferine çevrildi. Sarı-Kırmızılılar'ın orta saha adayları arasında başı çeken isimlerden biri de Zenit forması giyen Wendel oldu. Rusya Ligi'nde sezona bomba gibi bir giriş yapan Wendel, 4-0 kazandıkları Rusya maçının ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ZENIT'TE KALIYOR

Takımda kalacağını açıklayan Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Dürüst olmak gerekirse, sezona bu şekilde başlayacağımı düşünmüyordum. Süper Kupa maçında iki kez asist yaptım. Sezonun ilk lig maçında iki kez ve bugün bir kez daha asist yaptım. Önemli olan bunu sürdürmemiz. Umarım Maksim Glushenkov'a tüm sezon boyunca asist yapmaya devam ederim. Zenit'e yardım etmek beni mutlu ediyor. Sadece takımıma yardım etmek ve Zenit'in benden istediği şeyi sahaya yansıtmak istiyorum. İstatistiklerimi geliştirmek için daha çok çalışacağım" ifadelerini kullandı. (Milliyet)