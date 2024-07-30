TRABZONSPOR HABERLERİ: Trabzon’da istenmeyenler elde kaldı

Trabzonspor'da gelecek sezonda kadroda düşünülmeyen Umut Bozok, Gomez, Teklic ve Fountas'ın geleceğinin belirsizliği devam ediyor. Bordo-Mavililer'de kadroda düşünülmeyen oyuncularla ilgili son durum belli oldu.

UMUT BOZOK

Trabzonspor'a büyük umutlarla gelen fakat bekleneni veremeyen tecrübeli forvet ideal teklif gelmesi halinde düşünülmüyor. Bozok için Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum teklif yapsa da oyuncu buna sıcak bakmamıştı.

MAXI GOMEZ

Yönetim, oyuncudan takım bulmasını istemişti. Fakat, menajeri bonservissiz ayrılmasını talep etmiş yönetim bu teklife sıcak bakmamıştı.

TONIO TEKLIC

Yolların ayrılması beklenen Hırvat oyuncu herhangi bir teklif getirmedi. Bordo-mavililer, oyuncu ile tekrardan bir görüşme sağlayacak.

TAXIARCHIS FOUNTAS

Fountas, Ruzomberok maçının kamp kadrosunda yer bulamayınca, bu gelişmenin ardından, bazı Süper Lig ekipleri oyuncuyu transfer etmek için devreye girdi. (Milliyet)

