57. TSYD Ankara Kupası basın toplantısı yapıldı

57. kez düzenlenecek Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, 2 Ağustos saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde TSYD Ankara şubesinde gerçekleştirilen toplantıya, TSYD Ankara Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe ve oyunculardan Mikail Okyar, Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan ve oyunculardan Ali Kaan Güneren yer aldı.Bilet satışlarının devam ettiğini dile getiren Orhan Kemal Erkılıç, "Mücadelenin maç bilet fiyatları kale arkası 100 lira olarak belirlendi, maraton 150 TL, kapalı 200 TL, VIP 400 TL ve localar 600 TL olarak belirlendi. Şu anda bilet satışları devam ediyor. İlgi gayet iyi durumda. Ben kazanan Ankara olsun diyerek sözü hocalarımıza bırakmak istiyorum" şeklinde konuştu.En önemlisinin saygı çerçevesinde sağlıklı, kazasız, belasız bir şekilde organizasyonun bitmesi olduğuna dikkati çeken Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, "İki kulüp de geçmişinde birçok kez karşı karşıya geldi. Hem ülke futbolunda hem Avrupa'da hem ülkeye yetiştirdiği oyuncular anlamında da futbola çok değer katmış iki kulübün bu güzel organizasyonla beraber bir maça çıkacak olması çok önemli. Bizim için de geçen haftadan itibaren başlayan ve Beşiktaş ile oynadığımız bir ciddi provamız oldu. Şimdi her iki takımın da evinde Eryaman Stadı'nda güzel bir organizasyona çıkacağız. Açıkçası TSYD Kupası dendiği zaman benim aklıma gelen, benim gençliğimden, çocukluğumdan itibaren aklıma gelen İKİ tane takım var, biri Ankaragücü, biri Gençlerbirliği. O yüzden benim için çok özel bir maç. Kendi takımımı tekrardan test etmek, görmek anlamında benim için özel bir maç olacak. Tabii bunların hepsinin öncesinde iki takımın hem ezeli bir rakip aynı zamanda da ebedi bir dostluğu var. Yüzyıllara dayanan bir dostluğu var. Bu aynı şekilde saygı çerçevesinde en önemlisi de sezona bir hafta kalmışken Ankaralı futbolseverlere sakatlıksız, kazasız, belasız, festival havasında güzel bir şölen izletmek isteriz. Umarım güzel bir cuma akşamında Ankaralı sporseverlere güzel bir maç seyrettiririz. Sonuç olarak her iki takımın da 17 kere kazanmış olduğu bir kupa var inanıyorum ki cuma günü biz bir fazla alarak bu kupaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.İki köklü camianın karşılaşmasının çok değerli bir şey olduğunu söyleyen Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan sözlerini şöyle sürdürdü:"Aslında takımlara değer katan rakipleridir, rakibiniz yoksa sizin hiçbir değeriniz yoktur. Yani rakipsiz kimse büyük değildir. O yüzden rakibimiz Gençlerbirliği olduğu için ben çok gururluyum. Çünkü çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Futbolculuk dönemimizden de çok büyük hatıraları var bizde. Türk futbolunda çok önemli genç oyuncular yetiştirdi, misyonunu gençler üstünden kurdu ve Türkiye'de çok büyük devrimler yaptı bu kulüp. Biz de Ankaragücü olarak tabii ki geçen sene herkesin küme düşmez dediği bir takımdık. 'Yiğit düştüğü yerden kalkar' derler Anadolu'da, işte biz de bunu başarmaya çalışacağız. Tabii çok güçlü bir taraftar ve çok isteyen bir taraftar grubumuz var. Bunun da farkındayız. Ben bu maçı şöyle değerlendiriyorum, biz bu maça çok değer katmıyoruz, bu maç bize değer katıyor. Ben öyle görüyorum yani bu organizasyonda yer aldığımız için Cihat Arslan olarak çok gururlu hissediyorum. Sahada tabii ki kazanmak istiyoruz. Herkes kazanmak istiyor, antrenman maçında bile kazanmak istiyor ama önceliğimiz hem Ankara kazansın hem de camialar kazansın. Biz kaybetsek de bazen takımımızın iyi kötü yönlerini irdeleyerek, analiz ederek kazanmış oluyoruz ama kazanmak istiyoruz. Hocamın dediği gibi tabii ki kupayı biz de istiyoruz. Hak eden kazandıktan sonra kaybeden de her zaman mutlu olur. Adil bir yönetim ve adil bir müsabaka olduktan sonra zaten herkes birbirinin kardeşi, arkadaşı, meslektaşı."